الأربعاء 03 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

جامعة القناة تحتفل بأعياد الطفولة وذوي الهمم (صور)

جانب من الاحتفال،
جانب من الاحتفال، فيتو
18 حجم الخط

 نظمت جامعة قناة السويس، اليوم الأربعاء كرنفالًا واحفالية ضخمة بمناسبة أعياد الطفولة، والتى يحتفل بها بالتزامن مع اليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة. 

تطبيق آلية إصدار تراخيص أبراج المحمول في الإسماعيلية

الكشف على 916 مواطنًا في قافلة طبية بقرية أم حبيب بالإسماعيلية

 

عدد الأطفال المشاركين بالحفل 

استقبلت جامعة القناة ما يقرب من 250 طفلًا من رياض الأطفال ومرحلة التعليم الأساسي، مع إتاحة مشاركة واسعة ومتكاملة لأطفال ذوي الهمم، تأكيدًا لنهج الجامعة في دعم الشمولية وتمكين الجميع دون استثناء.

جانب من الاحتفال، فيتو
جانب من الاحتفال، فيتو
جانب من الاحتفال، فيتو
جانب من الاحتفال، فيتو
جانب من الاحتفال، فيتو
جانب من الاحتفال، فيتو

مشاركة عدد من المدارس 

 

حظيت الاحتفالية بمشاركة ست مدارس متنوعة هي: مدرسة النور للمكفوفين، والتربية الفكرية لذوي الهمم، ومدارس الجيل الجديد الرسمية للغات، ومدرسة عبد المنعم رياض، ومدرسة هيئة قناة السويس (عربي)، ومدرسة أمّون الخاصة، لتجتمع جميعها في أجواء مبهجة تجسد التعاون بين الجامعة ومؤسسات المجتمع التعليمي.

جانب من الاحتفال، فيتو
جانب من الاحتفال، فيتو
جانب من الاحتفال، فيتو
جانب من الاحتفال، فيتو
جانب من الاحتفال، فيتو
جانب من الاحتفال، فيتو

أبرز فقرات الكرنفال 

وتضمّن برنامج الكرنفال باقة واسعة من الأنشطة الترفيهية التي أدخلت السعادة على الأطفال، شملت ألعاب الشلال ومدفع الفوم والترامبولين، إلى جانب عروض مسرح العرائس والتفاعل مع الشخصيات الكرتونية المحبوبة. كما شارك الأطفال في أنشطة فنية مميزة أبرزها الرسم على الوجه، فيما قدّم طلاب المدارس المشاركة عروضًا فنية أضفت على اليوم روحًا احتفالية ممتعة.

 

وساهمت طالبات التدريب الميداني بكلية علوم الرياضة بتقديم ألعاب صغيرة مبتكرة، عكست الجانب العملي والتطبيقي لتخصصاتهن ودور الكلية في خدمة المجتمع. كما برزت الجهود الطلابية من خلال التنظيم المحترف الذي نفذته أسرة "طلاب من أجل مصر" بالتنسيق مع الطالب محمد شريف مقرر الأسرة، في مشهد يعكس روح العطاء والعمل الجماعي داخل الجامعة.

جانب من الاحتفال، فيتو
جانب من الاحتفال، فيتو
جانب من الاحتفال، فيتو
جانب من الاحتفال، فيتو
جانب من الاحتفال، فيتو
جانب من الاحتفال، فيتو
جانب من الاحتفال، فيتو
جانب من الاحتفال، فيتو

وأكد الدكتور ناصر سعيد مندور، رئيس جامعة قناة السويس، خلال مشاركته في الاحتفالية، أن تنظيم هذا اليوم يأتي كترجمة واضحة لدور الجامعة في خدمة المجتمع، ومناسبة مهمة لتعزيز دمج ذوي الهمم في الفعاليات الترفيهية والتعليمية، خاصة في ظل الاحتفال باليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة، مشيدًا بروح التعاون بين الطلاب والمدارس المشاركة والتنظيم الذي عكس صورة حضارية للجامعة.

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، أن مشاركة الأطفال في هذا اليوم تحمل رسالة إنسانية وتربوية عميقة، تقوم على نشر البهجة وغرس مشاعر الانتماء، مؤكدًا أن الجامعة تضع رعاية الطفولة وذوي الهمم في مقدمة أولوياتها ضمن خططها لخدمة المجتمع وتنمية الوعي الإنساني لدى طلابها.

وقد أشرف على تنفيذ الفعالية الدكتور أحمد كمال، المنسق العام للأنشطة الطلابية بالجامعة، والدكتور محمد الباز، فيما تولت الإدارة العامة لرعاية الطلاب تنظيم الاحتفالية بقيادة الأستاذ عبد الله عامر، والكابتن ياسر عبد المجيد مدير إدارة الأسر الطلابية، وبمشاركة فعّالة من أسرة "طلاب من أجل مصر" التي لعبت دورًا بارزًا في نجاح اليوم بروح متميزة من العمل التطوعي.

كما حرص طلاب الجامعة من ذوي الهمم على المشاركة في الاحتفال بقيادة الطالب عبد الله عطا ممثل الطلاب ذوي الإعاقة في إتحاد الطلاب.

وجاءت مشاركة رئيس الجامعة ونائبه في فعاليات اليوم لتؤكد اهتمام القيادة الجامعية بتعزيز دور الجامعة المجتمعي، وتوثيق الشراكة مع مؤسسات التعليم المختلفة في رعاية الطفولة وذوي الهمم، وترسيخ ثقافة الفرح والإنسانية بين الأجيال الصغيرة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاسماعيلية الدكتور ناصر سعيد مندور رئيس جامعة قناة السويس جامعة قناة السويس خدمة المجتمع طلاب المدارس طلاب الجامعة مدرسة النور للمكفوفين مدرسة هيئة قناة السويس اليوم العالمي لذوي الهمم اعياد الطفولة

الأكثر قراءة

الدوري المصري، تعادل سلبي بين بيراميدز وكهرباء الإسماعيلية بالشوط الأول

الدوري الإسباني، ريال مدريد يتقدم على بلباو بثنائية في الشوط الأول

مصدر يكشف موعد عودة المياه بعد كسر مفاجئ في خط رئيسي أمام مستشفى أم المصريين

أموال صندوق تكافل وكرامة لأصحاب المناصب الرفيعة، 4 أسئلة تنتظر إجابات وافية من وزيرة التضامن

تبرعت بثروتها لصندوق تحيا مصر، رحيل الحاجة سبيلة عجيزة أيقونة العطاء بالدقهلية

تسبب في بكائه، شاهد تعليق عضو لجنة تحكيم "ذا فويس" لمتسابق يمني

الدوري المصري، بيراميدز يصعق كهرباء الإسماعيلية بثنائية ويزحف نحو الصدارة

الخاتم فيه جن، سائق تاكسى يستولى على مصوغات سيدة بحيلة الدجل فى بنى سويف

خدمات

المزيد

سعر الدينار البحريني أمام الجنيه في البنوك المصرية

أسعار العملات مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري اليوم الأربعاء

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الأربعاء

استقرار سعر الريال القطري أمام الجنيه في البنك المركزي اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

الجوائز الفردية في كأس العالم للناشئين 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

بعد وفاة يوسف سباح نادي الزهور، الإفتاء توضح مدى اعتبار الغريق من الشهداء

ما حكم الرجوع في اليمين وكفارته؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

هل يشترط الانتظار بين العمرة والأخرى؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads