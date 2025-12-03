جامعة القناة تحتفل بأعياد الطفولة وذوي الهمم (صور)

18 حجم الخط

نظمت جامعة قناة السويس، اليوم الأربعاء كرنفالًا واحفالية ضخمة بمناسبة أعياد الطفولة، والتى يحتفل بها بالتزامن مع اليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة.

عدد الأطفال المشاركين بالحفل

استقبلت جامعة القناة ما يقرب من 250 طفلًا من رياض الأطفال ومرحلة التعليم الأساسي، مع إتاحة مشاركة واسعة ومتكاملة لأطفال ذوي الهمم، تأكيدًا لنهج الجامعة في دعم الشمولية وتمكين الجميع دون استثناء.

جانب من الاحتفال، فيتو

جانب من الاحتفال، فيتو

جانب من الاحتفال، فيتو

مشاركة عدد من المدارس

حظيت الاحتفالية بمشاركة ست مدارس متنوعة هي: مدرسة النور للمكفوفين، والتربية الفكرية لذوي الهمم، ومدارس الجيل الجديد الرسمية للغات، ومدرسة عبد المنعم رياض، ومدرسة هيئة قناة السويس (عربي)، ومدرسة أمّون الخاصة، لتجتمع جميعها في أجواء مبهجة تجسد التعاون بين الجامعة ومؤسسات المجتمع التعليمي.

جانب من الاحتفال، فيتو

جانب من الاحتفال، فيتو

جانب من الاحتفال، فيتو

أبرز فقرات الكرنفال

وتضمّن برنامج الكرنفال باقة واسعة من الأنشطة الترفيهية التي أدخلت السعادة على الأطفال، شملت ألعاب الشلال ومدفع الفوم والترامبولين، إلى جانب عروض مسرح العرائس والتفاعل مع الشخصيات الكرتونية المحبوبة. كما شارك الأطفال في أنشطة فنية مميزة أبرزها الرسم على الوجه، فيما قدّم طلاب المدارس المشاركة عروضًا فنية أضفت على اليوم روحًا احتفالية ممتعة.

وساهمت طالبات التدريب الميداني بكلية علوم الرياضة بتقديم ألعاب صغيرة مبتكرة، عكست الجانب العملي والتطبيقي لتخصصاتهن ودور الكلية في خدمة المجتمع. كما برزت الجهود الطلابية من خلال التنظيم المحترف الذي نفذته أسرة "طلاب من أجل مصر" بالتنسيق مع الطالب محمد شريف مقرر الأسرة، في مشهد يعكس روح العطاء والعمل الجماعي داخل الجامعة.

جانب من الاحتفال، فيتو

جانب من الاحتفال، فيتو

جانب من الاحتفال، فيتو

جانب من الاحتفال، فيتو

وأكد الدكتور ناصر سعيد مندور، رئيس جامعة قناة السويس، خلال مشاركته في الاحتفالية، أن تنظيم هذا اليوم يأتي كترجمة واضحة لدور الجامعة في خدمة المجتمع، ومناسبة مهمة لتعزيز دمج ذوي الهمم في الفعاليات الترفيهية والتعليمية، خاصة في ظل الاحتفال باليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة، مشيدًا بروح التعاون بين الطلاب والمدارس المشاركة والتنظيم الذي عكس صورة حضارية للجامعة.

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، أن مشاركة الأطفال في هذا اليوم تحمل رسالة إنسانية وتربوية عميقة، تقوم على نشر البهجة وغرس مشاعر الانتماء، مؤكدًا أن الجامعة تضع رعاية الطفولة وذوي الهمم في مقدمة أولوياتها ضمن خططها لخدمة المجتمع وتنمية الوعي الإنساني لدى طلابها.

وقد أشرف على تنفيذ الفعالية الدكتور أحمد كمال، المنسق العام للأنشطة الطلابية بالجامعة، والدكتور محمد الباز، فيما تولت الإدارة العامة لرعاية الطلاب تنظيم الاحتفالية بقيادة الأستاذ عبد الله عامر، والكابتن ياسر عبد المجيد مدير إدارة الأسر الطلابية، وبمشاركة فعّالة من أسرة "طلاب من أجل مصر" التي لعبت دورًا بارزًا في نجاح اليوم بروح متميزة من العمل التطوعي.

كما حرص طلاب الجامعة من ذوي الهمم على المشاركة في الاحتفال بقيادة الطالب عبد الله عطا ممثل الطلاب ذوي الإعاقة في إتحاد الطلاب.

وجاءت مشاركة رئيس الجامعة ونائبه في فعاليات اليوم لتؤكد اهتمام القيادة الجامعية بتعزيز دور الجامعة المجتمعي، وتوثيق الشراكة مع مؤسسات التعليم المختلفة في رعاية الطفولة وذوي الهمم، وترسيخ ثقافة الفرح والإنسانية بين الأجيال الصغيرة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.