رئيس جامعة قناة السويس يشيد بدور كلية الزراعة في تنمية وخدمة المجتمع

أكد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، أهمية الدور الحيوي الذي تؤديه كلية الزراعة في خدمة المجتمع وتنميته، باعتبارها إحدى الكليات ذات التأثير المباشر في المشروعات الزراعية والبيئية التي تشهدها المنطقة.

قبل الافتتاح الرسمي، جولة تفقدية لرئيس جامعة القناة للاطمئنان على جاهزية مركز العلاج الطبيعي

جامعة قناة السويس تعقد برنامجا تربويا لطلاب مدارس الإسماعيلية لمواجهة العنف (صور)

 

جولة داخل كلية الزراعة بجامعة قناة السويس 

أجرى الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، جولة تفقدية بـكلية الزراعة، كان في استقباله خلالها الدكتور محمود فرج عميد الكلية، والدكتور إيهاب ربيع وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والإداريين. وتأتي الجولة في إطار متابعة رئيس الجامعة الدورية لسير العملية التعليمية والوقوف على احتياجات الكليات لضمان بيئة أكاديمية متميزة. 

تفقد مرافق كلية الزراعة 

وخلال جولته، تفقد رئيس جامعة القناة مرافق الكلية المختلفة، من معامل وورش ومدرجات ومكاتب إدارية، واطلع على آخر مستجدات التطوير داخل الكلية. 

متابعة سير العملة التعليمية

 

كما استعرض رئيس الجامعة سير العملية التعليمية، بما في ذلك متابعة أعمال الامتحانات ومعايير الجودة. 

مشددًا على ضرورة توفير كل ما من شأنه تحقيق الاستفادة القصوى للطلاب وتهيئة بيئة تعليمية داعمة للإبداع والتميز الأكاديمي. 

وأكد الدكتور ناصر مندور خلال لقائه مع عميد الكلية وأعضاء هيئة التدريس على أهمية التنسيق المستمر بين مختلف قطاعات الجامعة، بما يسهم في دفع منظومة التطوير الشامل داخل الكليات، مشددًا على التزام الجامعة بدعم كلية الزراعة في خططها المستقبلية للارتقاء بالعملية التعليمية والبحثية وخدمة المجتمع.

 

