أبرز الأعمال الدرامية المنتظرة للعرض هذا الشهر على المنصات والشاشات

مع بداية موسم الأوف سيزون الشتوي، تستعد عدد من المنصات الرقمية والقنوات الفضائية لعرض باقة من الأعمال الدرامية الجديدة، والتي تخوض منافسة قوية على جذب اهتمام المشاهدين في مصر والوطن العربي.

ويأتي في مقدمة هذه الأعمال مسلسل ميدتيرم الذي يبدو أنه يراهن على تجربة مختلفة تسلط الضوء على قصص الجيل الجديد، إلى جانب أعمال أخرى اجتماعية ورومانسية ينتظرها الجمهور بشغف خلال شهر ديسمبر.

وينطلق عرض مسلسل ميدتيرم المسلسل اليوم الأحد على منصة شاهد ومنصة Watch It وكذلك قناة ON، ويضم مسلسل ميدتيرم مجموعة من النجوم الشباب، بجانب ياسمينا العبد كل من جلا هشام، زياد ظاظا، يوسف رأفت، دنيا وائل، إلى جانب عدد من مواهب برنامج "كاستينج"، منهم: أمنية باهي، إسلام خالد، مريم كرم، ميشيل مساك، وسيف محسن.

مسلسل لا ترد ولا تستبدل

وبجانب هذا العمل، تطلق منصة شاهد في 11 ديسمبر الجاري مسلسل لا ترد ولا تستبدل الذي يقدم دراما اجتماعية تناقش قضايا هامة، ويضم المسلسل مجموعة كبيرة من النجوم منهم دينا الشربيني، أحمد السعدني، صدقي صخر، حسن مالك، وفدوى عابد، وهو من تأليف دينا نجم عبد الناصر وإنتاج عبد الله أبو الفتوح، وإخراج مريم أبو عوف.

مسلسل ليل

كما تواصل منصة شاهد سياسة الاقتباس من الأعمال الدرامية التركية، من خلال مسلسل ليل الذي يعد النسخة العربية من العمل التركي الشهير ابنة السفير، ويشارك في بطولة المسلسل نخبة من النجوم أبرزهم محمود نصر، كارمن بصيبص، صباح الجزائري، يزن خليل، حلا رجب، فرح بيطار، جو طراد، ريم نصر الدين ووسام فارس.

ويحافظ "ليل" على روح النسخة الأصلية وأسلوبها المشوق، لكنه يقدم القصة بلمسة عربية تناقش صراعات العاطفة والسلطة والماضي الذي يطارد الأبطال، وينطلق عرضه بدءًا من 24 ديسمبر، عقب انتهاء عرض مسلسل "سلمى".

مسلسل سنجل ماذر فاذر

وفي سياق الأعمال الرومانسية الكوميدية، تستعد منصة شاهد لطرح مسلسل سنجل ماذر فاذر يوم 21 ديسمبر، ويقدم العمل حكايات إنسانية تتشابك فيها قصص الحب والخيبات والطموحات، عبر مجموعة من الشخصيات التي تبحث عن فرصة ثانية للحياة رغم ما تحمله من تجارب مريرة.

يشارك في بطولة مسلسل سنجل ماذر فاذر إلى جانب ريهام عبد الغفور وشريف سلامة، كل من: هنادي مهنا، محمد الكيلاني، ليلى عز العرب، إسماعيل فرغلي، إنجي وجدان، شيري ممدوح، أحمد رضوان، وعدد آخر من النجوم، والعمل من قصة وإخراج تامر نادي، ومن إنتاج صادق الصباح.

