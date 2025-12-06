18 حجم الخط

طرحت منصة شاهد البرومو الأول لمسلسل سنجل ماذر فاذر، الذي يشارك في بطولته الفنانة ريهام عبد الغفور والفنان شريف سلامة، وذلك قبل أيام من عرض العمل المنتظر عبر المنصة.

وكشف البرومو عن تفاصيل علاقة سلمى (ريهام عبد الغفور) وشريف (شريف سلامة) بداية من الحب الذي جمع بينهما في الماضي إلى مرحلة الزواج والمسئوليات التي يحملها معه، إلى طلب سلمى الطلاق من شريف، بالإضافة إلى تفاصيل كثيرة أخرى وقصص ستتضمنها الأحداث.

وكتب حساب المنصة على فيس بوك مع الفيديو هذا التعليق: “ عشان الكل مستني على نار..قولنا نجبلكم أول إعلان للمسلسل..وشكلنا داخلين على عظمة.. #سنجل_ماذر_فاذر 21 ديسمبر”.

موعد بدء عرض مسلسل “سنجل ماذر فاذر”

وكشفت منصة شاهد عن موعد بدء عرض مسلسل "سنجل ماذر فاذر" عبر شاشتها، حيث من المقرر أن يتم طرح العمل يوم 21 ديسمبر الجاري.

كل ما تريد معرفته عن مسلسل سنجل ماذر فاذر

وينتمي مسلسل “سنجل ماذر فاذر” إلى نوعية الأعمال الدرامية الإنسانية ذات الطابع الرومانسي الكوميدي، وتتشابك خلاله قصص الحب والطموح والخذلان، حيث تتقاطع حكايات مجموعة من الشخصيات التي تبحث عن فرصة ثانية للحب والحياة، بينما تلاحقهم أخطاء الماضي وتحديات الواقع.

يشارك في بطولة المسلسل إلى جانب ريهام عبد الغفور وشريف سلامة، كل من: هنادي مهنا، محمد الكيلاني، ليلى عز العرب، إسماعيل فرغلي، إنجي وجدان، شيري ممدوح، أحمد رضوان، وعدد آخر من النجوم، والعمل من قصة وإخراج تامر نادي، ومن إنتاج صادق الصباح.

خط الأحداث الرئيسي، يبدأ بتقاطع طريق شريف سلامة (الذي يؤدي دور مؤلف) مع ريهام عبد الغفور (منظمة حفلات) خلال أحد الأعراس، لتنشأ بينهما علاقة تحمل الكثير من المواقف الرومانسية والمفارقات الكوميدية.

وتجسد هنادي مهنا خلال أحداث المسلسل شخصية شقيقة شريف سلامة، وتدخل في خلافات زوجية حادة مع زوجها الذي يجسده محمد الكيلاني، تصل إلى أروقة المحاكم في محاولة للانفصال عنه.

