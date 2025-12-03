عم حارث يكشف عن المدير الفني الذي تأثر برحيله عن القلعة الحمراء

18 حجم الخط

أكد عم حارث، خلال لقائه مع برنامج فضفضت أوي الذي يقدمه المخرج معتز التوني، أن مانويل جوزيه هو أكثر مدير فني شعر بالحزن عليه وتأثر بعد رحيله عن القلعة الحمراء، مشيرًا إلى أنه كان له علاقة قوية به وأن مانويل جوزيه كان يحب كل الجهاز المعاون.

وأشار حارث في حلقته مع فضفضت أوي إلى أنه في أول عام له مع مانويل كان يتعامل معه بالإشارة لأنه كان يتحدث البرتغالية في البداية.

وأضاف حارث “نطق عربي في أيامه الأخيرة وكان عارف الكلام اللي بيتقال.. لو اللاعبية اتكلمت مع بعض عربي أو مصري كان بيفهم بيقولوا إيه".

وتابع " كنا مرة في بطولة أفريقيا وحصل تاتش في الأوضة وواحد اتكلم على لاعب..واللاعب ده ما كانش معانا"، وتابع مؤكدًا أن مانويل غضب منه وأخبره ألا يتحدث عن زميل له وهو ليس موجود.

برنامج فضفضت أوي

فضفضت أوي برنامج مختلف تمامًا، يستضيف خلاله المخرج معتز التوني الكثير من النجوم الذين يتحدثون عن مشوارهم الفني وبعض الجوانب فى حياتهم الخاصة ويكشفون أسرارًا جديدة، ولكن بشكل مختلف عن البرامج الأخرى.

وبرنامج فضفضت اوي أحدث إنتاجات Watch it الأصلية، مكون من 30 حلقة، ويذاع كل يوم أربعاء عبر منصة Watch it الرقمية، يحل خلالها 30 فنانًا ضيوفًا على المخرج معتز التوني لسرد مواقف مضحكة وكوميدية، وهم: كريم محمود عبد العزيز، والفنانة منة شلبي، والفنان محمد رضوان، والفنان محمد ثروت، والفنان هشام ماجد، والفنان عمرو يوسف، والفنان ماجد الكدواني، والفنان بيومي فؤاد.

بالإضافة للدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، والفنان محمد القس، رحمة أحمد، سامي مغاوري، محمد ممدوح، أوس أوس، ميمي جمال، ميرنا جميل، أيمن وتار، أحمد فتحي، هالة فاخر، عبد الرحمن "توتا"، علاء مرسي، مصطفى أبو سريع، محمد أوتاكا، والبرنامج من إنتاج "ماجيك بينز" للمنتج أحمد الجنايني و"روزناما" للمنتج هشام جمال.

