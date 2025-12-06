قبل انطلاقه غدًا، تعرف على أسماء شخصيات أبطال مسلسل ميدتيرم

18 حجم الخط

استطاع مسلسل ميدتيرم Midterm أن يلفت الأنظار بقوة قبل ساعات من بدء عرضه الرسمي، خاصة مع الحملة التشويقية التي قدمت ملامح شخصيات العمل وأجوائه الشبابية، مما رفع من مستوى الحماس لدى الجمهور وترقبهم للمسلسل منذ الإعلان الأول له.

وروجت منصة شاهد للعمل قبل ساعات من انطلاقه، وكتبت في المنشور الذي يروج لمسلسل ميدتيرم تعليق “باقي يوم واحد بس ونعرف سر التطبيق اللي هيغير حياة الطلاب.. تفتكروا في حد هيكون وراه؟..ميدتيرم”.

وطرحت المنصة أسماء شخصيات الأبطال في مسلسل ميدتيرم، حيث تجسد الفنانة الشابة جالا هشام دور فتاة تدعى نعومي أما يوسف رأفت فيقدم دور أدهم، وزياد ظاظا يطل في دور يزن، أما دنيا وائل فتقدم دور ملك، وأمنية باهي تظهر في دور هنا، والفنانة الشابة ياسمينا العبد تقدم دور تيا والفنان محمد نايف بشخصية عبد الله والفنان أدهم عمر بشخصية يونس.

هذه التوليفة من الوجوه الشابة التي صنعت قاعدة جماهيرية كبيرة خلال الفترة الأخيرة تجعل المشاهدين متشوقين لمعرفة ما الذي ينتظر هذه الشخصيات داخل الجامعة، وما الأحداث التي ستغير حياة كل منهم خلال العمل.

مسلسل ميدتيرم

ويبدو أن العمل يراهن على تقديم تجربة جديدة ومختلفة، مما يجعله واحدًا من أكثر الأعمال المنتظرة مع بداية موسم الأوف سيزون الشتوي، وفيما يلي 5 أسباب تدفع الجمهور لمتابعته:

1- يضم المسلسل مجموعة من الوجوه الشابة التي حققت حضورًا لافتًا خلال الفترة الأخيرة في أكثر من عمل فني، مثل ياسمينا العبد، زياد ظاظا، جالا هشام، يوسف رأفت، ودنيا وائل، وهو ما يمنح الجمهور فرصة لمشاهدة طاقات تمثيلية جديدة ومؤثرة على الشاشة.

2- يقترب العمل من حياة الجيل الجديد، حيث يغوص في عالم الـ GEN Z بكل ما يحتويه من علاقات معقدة، وطموحات، وضغوط نفسية ودراسية، وهوعالم مثير وغير مرئي للكثيرين، مما يجعل المشاهدين متحمسين لاستكشافه بعيون صانعي المسلسل وأبطاله.

3- يقدم ميدتيرم أكثر من قصة في إطار درامي مشوق، بما يمنح المشاهد فرصة للتعلق بعدة خطوط درامية تلامسه بشكل مختلف.

4- يشهد المسلسل ظهور وجوه جديدة تعد بمفاجآت، وهو عنصر يجذب محبي اكتشاف الموهوبين ودعمهم في بداياتهم.

5- يمتد العمل على مدار 30 حلقة، ما يسمح بالغوص في التفاصيل وتطور الشخصيات والعلاقات بشكل أعمق، وخلق حالة ارتباط بين الجمهور وأبطال الحكاية.

موعد بدء عرض مسلسل ميدتيرم على منصة شاهد

ويعرض مسلسل ميدتيرم على منصة شاهد هذا إلى جانب منصة Watch It وقناة ON TV، ولقد كشفت منصة شاهد عن موعد انطلاق عرض مسلسل ميدتيرم على شاشتها، وحددت غدًا الأحد 7 ديسمبر ليكون موعد بدء عرض أولى حلقات مسلسل ميدتيرم.

ويضم مسلسل ميدتيرم مجموعة من النجوم الشباب، بجانب ياسمين العبد كل من جلا هشام، زياد ظاظا، يوسف رأفت، دنيا وائل، إلى جانب عدد من مواهب برنامج "كاستينج"، منهم: أمنية باهي، إسلام خالد، مريم كرم، ميشيل مساك، وسيف محسن.

