الخميس 04 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

عمرو الليثي يحيي ذكرى رحيل الموسيقار عمار الشريعي في "واحد من الناس"

برنامج واحد من الناس،
برنامج واحد من الناس، فيتو
18 حجم الخط

يحيى برنامج واحد من الناس تقديم عمرو الليثي ذكرى الموسيقار عمار الشريعي، حيث يقدم البرنامج احتفالية خاصة على مدار حلقتي الأسبوع في التاسعة والنصف مساءً، أيام الأحد والاثنين، على شاشة الحياة بمناسبة ذكرى رحيل الموسيقار الراحل والتي توافق السابع من ديسمبر.

تفاصيل حلقات الاحتفال بذكرى عمار الشريعي

ويستضيف الإعلامي عمرو الليثي في واحد من الناس رفيقة مشواره الإعلامية القديرة مرفت القفاص وابنه المهندس مراد وصديق عمره المنتج عمرو الصيفي.

حيث تكشف الإعلامية مرفت القفاص كواليس قصة الحب بينهما والتي استمرت حتى نهاية حياته، ولأول مرة تتحدث عن حفل زفافها مع عمار، وكذلك عن بداية الصداقة بينهما، كما تتحدث عن اللحظات الصعبة ووفاة عمار وكيف كانت حياتها بعد رحيله، كما تكشف عن أسباب فقدان البصر عند عمار وعن مرض القلب الذي كان يعاني منه، وكذلك معاناته من عموده الفقري.

وتوضح أصوله الصعيدية وكيف تحدى عائلته وعاش بالقاهرة من أجل الموسيقى وعشقه لها.

صديق عمر عمار الشريعي يكشف أسراره

ويتناول صديق عمره "الصندوق الأسود"، المنتج عمرو الصيفي، الحديث عن عبقرية عمار حيث قدم موسيقى تصويرية لأعمال لا يراها سواء أفلام سينمائية أو مسلسلات درامية، كما يكشف عن كواليس أبرز أعماله الدرامية والموسيقية التصويرية لها.

ويتطرق إلى خلافه الشهير مع عبد الرحمن الابنودي بعد مسلسل أبو العلا البشري والذي استمر قرابة عشرين عامًا، وأقرب الشعراء إلى قلبه، وكذلك فرقة الأصدقاء التي كونها والتي كانت البداية لعدد من الفرق، كما يتناول علاقته بالملحن بليغ حمدي والأغاني الوطنية التي قدمها.

ابن عمار الشريعي يتحدث عن والده الراحل 

ويشارك مراد، ابن عمار، الذكريات التي جمعته بوالده، خاصة وأن والده توفي وعمره 15 عامًا، وما كان يميزه كأب وما تعلمه منه، وهل كان يحب الموسيقى والغناء ومن يحب من مطربي هذا الجيل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

عمرو الليثي برنامج واحد من الناس الدكتور عمرو الليثي عمار الشريعي الفنا عمار الشريعي الفن

الأكثر قراءة

مقتل ياسر أبو شباب زعيم المليشيات المتعاونة مع إسرائيل في قطاع غزة

تشكيل مباراة فلسطين ضد تونس في كأس العرب

المعاهد الأزهرية تعلن جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب النقل والشهادات (صور)

محافظ القاهرة يفوز بجائزة التميز الحكومي العربي كأفضل محافظ على مستوى الدول العربية

"التجلي الأعظم" يفوز بالجائزة الأولى في مؤتمر "الشرق الأوسط للاند سكيب" بأبوظبي

انقطاع واسع للمياه يثير استغاثات السكان بمدينة 6 أكتوبر

موعد أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل سيدة وأطفالها الثلاثة في فيصل

عميل لجيش الاحتلال وشارك في الإبادة، مقتل "ياسر أبو شباب" يتصدر الترند، والنشطاء: هذا مصير الخونة

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار اليوم الخميس

تراجع طفيف في سعر صرف الليرة مقابل الدولار اليوم الخميس بمنتصف التعاملات

أسعار الذهب في الكويت اليوم الخميس

آخر تطورات سعر صرف الدولار في البنوك المصرية

المزيد

انفوجراف

الجوائز الفردية في كأس العالم للناشئين 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء ليلة ثاني جمعة من جمادى الآخرة، لا تفوته

تفسير رؤية العنكبوت في المنام وعلاقتها بكثرة الأعداء

دار الإفتاء توضح حكم المسح على الخفين عند الشك في وقت بدايته

المزيد
الجريدة الرسمية
ads