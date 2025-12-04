عمرو الليثي يحيي ذكرى رحيل الموسيقار عمار الشريعي في "واحد من الناس"

18 حجم الخط

يحيى برنامج واحد من الناس تقديم عمرو الليثي ذكرى الموسيقار عمار الشريعي، حيث يقدم البرنامج احتفالية خاصة على مدار حلقتي الأسبوع في التاسعة والنصف مساءً، أيام الأحد والاثنين، على شاشة الحياة بمناسبة ذكرى رحيل الموسيقار الراحل والتي توافق السابع من ديسمبر.

تفاصيل حلقات الاحتفال بذكرى عمار الشريعي

ويستضيف الإعلامي عمرو الليثي في واحد من الناس رفيقة مشواره الإعلامية القديرة مرفت القفاص وابنه المهندس مراد وصديق عمره المنتج عمرو الصيفي.

حيث تكشف الإعلامية مرفت القفاص كواليس قصة الحب بينهما والتي استمرت حتى نهاية حياته، ولأول مرة تتحدث عن حفل زفافها مع عمار، وكذلك عن بداية الصداقة بينهما، كما تتحدث عن اللحظات الصعبة ووفاة عمار وكيف كانت حياتها بعد رحيله، كما تكشف عن أسباب فقدان البصر عند عمار وعن مرض القلب الذي كان يعاني منه، وكذلك معاناته من عموده الفقري.

وتوضح أصوله الصعيدية وكيف تحدى عائلته وعاش بالقاهرة من أجل الموسيقى وعشقه لها.

صديق عمر عمار الشريعي يكشف أسراره

ويتناول صديق عمره "الصندوق الأسود"، المنتج عمرو الصيفي، الحديث عن عبقرية عمار حيث قدم موسيقى تصويرية لأعمال لا يراها سواء أفلام سينمائية أو مسلسلات درامية، كما يكشف عن كواليس أبرز أعماله الدرامية والموسيقية التصويرية لها.

ويتطرق إلى خلافه الشهير مع عبد الرحمن الابنودي بعد مسلسل أبو العلا البشري والذي استمر قرابة عشرين عامًا، وأقرب الشعراء إلى قلبه، وكذلك فرقة الأصدقاء التي كونها والتي كانت البداية لعدد من الفرق، كما يتناول علاقته بالملحن بليغ حمدي والأغاني الوطنية التي قدمها.

ابن عمار الشريعي يتحدث عن والده الراحل

ويشارك مراد، ابن عمار، الذكريات التي جمعته بوالده، خاصة وأن والده توفي وعمره 15 عامًا، وما كان يميزه كأب وما تعلمه منه، وهل كان يحب الموسيقى والغناء ومن يحب من مطربي هذا الجيل.

