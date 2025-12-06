شيكابالا يطالب مجلس الزمالك بالرحيل: نمر بأسوأ فتراتنا على الإطلاق

18 حجم الخط

وجه محمود عبد الرازق شيكابالا نجم الزمالك السابق، انتقادات لإدارة النادي، مؤكدا حزنه الشديد مما يحدث داخل أروقة القلعة البيضاء خلال الفترة الأخيرة.

وقال شيكابالا في تصريحات على قناة "إم بي سي مصر 2" خلال الاستديو التحليلي قبل مباراة مصر والإمارات في كأس العرب: “منذ يومين وأنا حزين على ما يحدث في الزمالك، لا يليق أن نترك النادي بهذا الشكل، ونمر بأسوأ فترات النادي على الإطلاق”.

واضاف شيكابالا: "أطالب مجلس الإدارة بالرحيل والاستقالة حال عدم قدرتهم على تلبية طلبات الزمالك وجماهيره، أكثر مجلس حصل على دعم جماهيري هو المجلس الحالي ولكن الأمر أصبح صعبًا للغاية".

وتابع شيكابالا تصريحاته قائًلا: "يزن النعيمات نجم منتخب الأردن كان سينضم لنادي الزمالك وميدو تحدث معه والأمور كانت شبه محسومة، ولكن مثل ما يحدث دائما مع كل لاعب يرتبط اسمه بالزمالك فجأة مش بتلاقيه".

واختتم شيكابالا تصريحاته قائلا: "أريد أن أهنئ محمود بنتايك على عقد قرانه، ولكن ما يحدث في الزمالك غير طبيعي، لعبت في الزمالك سنوات كثيرة جدًا، لعبت في أسوأ فترات الزمالك ولم نصل لهذه المرحلة".

الزمالك يحسم الجدل حول فسخ عقد محمود بنتايك

فيما حسمت مصادر داخل نادي الزمالك الجدل الدائر خلال الساعات الماضية حول حقيقة فسخ المدافع محمود بنتايك لعقده مع القلعة البيضاء، بعد انتشار تقارير تشير إلى أن اللاعب أنهى ارتباطه بالنادي بشكل رسمي.

وأكدت المصادر أن اللاعب لم يفسخ عقده حتى هذه اللحظة، وأن ما تم تداوله لا يتجاوز كونه طلبًا أوليًا قُدّم من جانبه.

طلب فسخ العقد

وبحسب المعلومات، فإن بنتايك تقدم بخطاب رسمي لإدارة الزمالك يطالب فيه بفسخ التعاقد، مستندًا إلى تأخر حصوله على بعض المستحقات المالية في موعدها المحدد، ومع ذلك، تحرك مسؤولو النادي سريعًا للرجوع إلى السجلات المالية وتاريخ آخر عملية سداد، ليكتشفوا أن اللاعب لا يملك الحق القانوني في فسخ العقد من طرف واحد، وفقًا للوائح المعمول بها.

فسخ التعاقد في القانون

ووفقا للقانون على أن اللاعب لا يستطيع اتخاذ خطوة فسخ التعاقد إلا بعد مرور شهرين كاملين من التأخير في دفع المستحقات، وهو ما لم يحدث حتى الآن؛ إذ لم تكتمل المدة المطلوبة، مما يجعل موقف الزمالك سليمًا من الناحية القانونية.

وأكدت الإدارة أنها ملتزمة بتسوية المستحقات في أقرب وقت، مشددة على حرصها على الحفاظ على استقرار الفريق وعدم فقدان أي عنصر مؤثر. وتشير المعطيات الحالية إلى أن بنتايك مستمر مع الزمالك لحين حدوث أي تطورات جديدة في الملف.

