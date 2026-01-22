نيويورك تايمز: الدنمارك قد تمنح أمريكا سيطرة على أجزاء من جرينلاند

18 حجم الخط

أفادت صحيفة نيويورك تايمز أن أي صفقة محتملة بين الولايات المتحدة وجرينلاند قد تتضمن منح واشنطن السيطرة على مساحات محدودة من أراضي الجزيرة، بهدف إنشاء قواعد عسكرية أمريكية.



وذكرت الصحيفة نقلًا عن مصادر مطلعة، أن مسؤولين عسكريين في دول حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وقبيل تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاربعاء حول وجود "ملامح صفقة مستقبلية"، ناقشوا خيار التوصل إلى تسوية تقوم على أن تمنح الدنمارك الولايات المتحدة سيادة على مناطق صغيرة في غرينلاند تستخدم لأغراض عسكرية. وأشار ثلاثة مسؤولين لم تُكشف أسماؤهم إلى أن الأمين العام للناتو، مارك روته، أبدى دعما لهذا الطرح.

وقارن المسؤولون هذا السيناريو بوضع القواعد البريطانية في قبرص، والتي تعد أقاليم ما وراء البحار خاضعة للسيادة البريطانية.

ومع ذلك، أوضحت الصحيفة أنه لا يزال من غير المعروف ما إذا كانت هذه الفكرة قد أُدرجت فعلًا ضمن الإطار الذي تحدث عنه ترامب.

وكان الرئيس الأمريكي قد أعلن سابقا عن إعداد "إطار لصفقة مستقبلية تتعلق بجرينلاند، وبالواقع بالمنطقة القطبية بأكملها"، من دون أن يوضح تفاصيل هذه التفاهمات، مكتفيا بالقول إن الشروط ستعرض لاحقًا.

وتجدر الإشارة إلى أن جرينلاند تعد إقليمًا يتمتع بالحكم الذاتي ضمن مملكة الدنمارك.

وفي عام 1951، وقّعت واشنطن وكوبنهاجن اتفاقية دفاع خاصة بجرينلاند، إلى جانب التزاماتهما في إطار حلف الناتو، تعهدت بموجبها الولايات المتحدة بالدفاع عن الجزيرة في حال تعرضها لأي تهديد عسكري.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.