انسحاب مرشح جديد في الفيوم بعد إلغاء انتخابات الدائرة الثالثة بـ"سنورس"

أعلن المرشح المستقل عبيد عبد القوي المرشح بالدائرة الثالثة ومقرها مركز شرطة سنورس بالفيوم، اعتذاره عن استكمال السباق، وهو المرشح الرابع الذي يعلن اعتذاره بعد كل من علاء حنظل وأشرف حسوبة وممدوح الحسيني الذين اعتذروا فور إلغاء المحكمة الإدارية للانتخابات بالدائرة التي تضم مراكز «سنورس – سنهور – طامية».

الناخبون المقيدون بجداول الانتخابات بالفيوم

يذكر أن عدد الناخبين المقيدين بلجان الفيوم بلغ 2,223,823 ناخب، يدلون بأصواتهم أمام 343 لجنة انتخابية في 284 مركز انتخابى يضمهم 4 لجان عامة.

المرشحون في الدوائر الاربع

تم تقسيم محافظة الفيوم إلى 4 دوائر انتخابية ,يتنافس فى الدائرة الأولى التى تضم قسم أول وثان ومركز الفيوم، ومقرها مركز الفيوم وتجرى فيها الإعادة على مقعد واحد والدائرة الثانية مقرها مركز اطسا تم حسم المقعدين في جولة الإعادة إذا أنها نجت من فخ الإلغاء، والدائرة الثالثة والتى تضم مراكز سنورس وسنهور وطامية، ومقرها مركز سنورس، تجري فيها الانتخابات يوم 10 و11 ديسمبر، بعد إلغاء المحكمة الإدارية للانتخابات في المرحلة الأولى، والدائرة الرابعة وتضم مراكز ابشواى ويوسف الصديق والشواشنة، ومقرها مركز ابشواي، ويتنافس فيها 4 مرشحين على مقعدين في جولة الإعادة

ويبلغ إجمالي المقاعد المخصصة للمحافظة فى الانتخابات 19 مقعد منهم 9 فى القائمة و10 مقاعد فردية تم تقسيمهم 3 مقاعد بالدائرة الأولى و2 بالدائرة الثانية و3 بالدائرة الثالثة و2 بالدائرة الرابعة.

