المفاجآت تتوالي في الدائرة الملغاة بحكم الإدارية العليا في الفيوم

مازالت المفاجآت تضرب الدائرة الثالثة بمحافظة الفيوم، ومقرها مركز شرطة سنورس، وتضم مراكز طامية وسنورس وسنهور، وهي الدائرة التي أبطلت المحكمة الإدارية العليا نتيجتها، واعتذر عن الاستكمال فيها مرشحان اثنان.

المرشح محمد فرغلي

المرشح اشرف حسوبة

وتتوالي المفاجآت باعتذار أحد المرشحين بحسب قوله إنه تعرض لمحاولة إجباره علي التنازل، ومرشح آخر يعلن اعتذاره عن استكمال السباق، لعدة اعتبارات أهمها أنه لا يتوفر له المناخ الشفاف الحيادي لخوض المنافسة.

وأعلن المهندس أشرف حسوبة، المرشح لعضوية مجلس النواب عن الدائرة الثالثة «سنورس – سنهور – طامية»، اعتذاره رسميًا عن استكمال خوض الانتخابات البرلمانية، بعد أيام قليلة من الحكم التاريخي الذي أصدرته المحكمة الإدارية العليا بإلغاء الانتخابات في الدائرة بعد ثبوت تجاوزات جسيمة.

وقال حسوبة في بيان رسمي إن الجولة الملغاة من الانتخابات جرت في «أجواء غير حيادية» شابها الكثير من التجاوزات، الأمر الذي دفعه إلى الطعن على نتائجها أمام الإدارية العليا.

ولفت المرشح المعتذر إلى أنه أجرى قراءة دقيقة للمشهد الانتخابي في المراكز الثلاثة داخل الدائرة، ودرس نسب الحضور المتوقعة وعدد المرشحين والمتغيرات التي طالت المشهد بعد الإلغاء، إلى جانب نقاشات موسعة مع الأهل والمؤيدين، وبعد استخارة الله واستشارة أسرته والمقربين وحملته الانتخابية، قرر الاعتذار عن استكمال المعركة الانتخابية.

استغاثة بالقيادة السياسية

أما الصحفي محمد فرغلى، المرشح المستقل بنفس الدائرة، فقال : إن هناك محاولات لاستبعاده عن مواصلة الانتخابات البرلمانية بطرح فكرة عبر صفحة أحد رواد موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك تروج لاعتذاره عن مواصلة السباق علي غير الحقيقة

وأكد فرغلى، في الفيديو، أنه مستمر في مواصلة السباق الى آخر نفس، باعتبار أن خوض الانتخابات علي حد قوله واجبا وطنيا.

وأوضح فرغلى أن ما تم نشره أتي علي غير رغبته ورغبة مؤيديه، من كبار عائلات الروضة

وكان قد أعلن المرشح لمجلس النواب بالدائر الثالثة بالفيوم، ممدوح الحسيني، فردي مستقل، انسحابه من السباق الانتخابي، بعد أن ألغت المحكمة الإدارية العليا انتخابات الدائرة التي تضم مراكز طامية وسنورس وسنهور، وهو المرشح الثاني الذي يعلن انسحابه بعد إعلان مرشح مستقل من نفس الدائرة الثالثة بالفيوم عن انسحابه.





