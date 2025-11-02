الأحد 02 نوفمبر 2025
تحصين 8140 رأس ماشية ضد الحمى القلاعية بالإسماعيلية

جانب من حملات التحصين،
جانب من حملات التحصين، فيتو

أعلنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الإسماعيلية عن تحصين ١٣.٧٧٪ من إجمالي الثروة الحيوانية بالمحافظة، وذلك خلال الفترة من السبت ٢٥ أكتوبر حتى الخميس ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٥. 

حملة مكبرة لرفع المخلفات بالقنطرة غرب الإسماعيلية (صور)

الإسماعيلية تستعد لبث حفل افتتاح المتحف المصري الكبير(صور)

 

جاء ذلك بتكليف من الدكتور علاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتنفيذًا لتوجيهات اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، والدكتور حامد موسى الأقنص، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية. 

 

عدد الحيوانات المحصنة حتى الآن بالإسماعيلية 

وأوضح الدكتور زكريا هاشم مدير مديرية الطب البيطري في الإسماعيلية، أن عدد الحيوانات المحصنة بلقاح الحمى القلاعية بلغ ٨١٤٠ رأسًا من إجمالي ٥٩١٠٨ رؤوس من الأبقار والجاموس والأغنام والماعز، حيث تم تحصين ٧٦٢٢ رأسًا من الأبقار والجاموس بنسبة ١٦.١٧٪، و٥١٨ رأسًا من الأغنام والماعز بنسبة ٤.٣٢٪.

 

مواصلة العمل حتى الوصول للمستهدف 

وأكدت مديرية الطب البيطري في الإسماعيلية، أن العمل متواصل بجميع الإدارات والوحدات البيطرية لاستكمال أعمال التحصين وفق الخطة الزمنية المحددة، مشددةً على أن الوقاية خير من العلاج، ومناشدةً المربين بضرورة التعاون مع لجان التحصين لحماية الثروة الحيوانية وتحقيق التنمية المستدامة بالمحافظة.

