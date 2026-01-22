حاكم الشارقة عن الشيخ عبد الباسط عبد الصمد خلال استقبال أبنائه: ترك أثرا عظيما في نفوس المسلمين

18 حجم الخط

استقبل الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، حاكم الشارقة، صباح اليوم "الخميس"، أبناء القارئ الراحل عبد الباسط محمد عبد الصمد، وأطلق تطبيق "المعين" الذكي، وذلك في مجمع القرآن الكريم بالشارقة.

حاكم الشارقة يعرب عن تقديره لمكانة الشيخ عبد الباسط عبد الصمد وإسهاماته في خدمة كتاب الله

ورحب حاكم الشارقة بالضيوف، معربًا عن اعتزازه بمكانة الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، وإسهاماته الخالدة في خدمة كتاب الله وتلاوته، وحصوله على الإجازة في القراءات السبع، وما تركه من أثرٍ عظيم في نفوس المسلمين حول العالم.

دعم المبادرات والمشاريع التي تُعنى بخدمة القرآن الكريم وعلومه

وأكد أن إمارة الشارقة ماضية في دعم المبادرات والمشاريع التي تُعنى بخدمة القرآن الكريم وعلومه، وتحرص على توظيف التقنيات الحديثة في حفظ الإرث القرآني ونقله للأجيال القادمة، بما يعزز من القيم الإسلامية السمحة ويواكب تطورات العصر، ويجسد رسالة الشارقة الثقافية والإنسانية.

من جانبهم، قدم أبناء الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد شكرهم وامتنانهم إلى حاكم الشارقة على حفاوة الاستقبال، وتكريم أعلام ومشاهير القرّاء، ما يُعزّز مكانة الشارقة ودورها في خدمة القرآن الكريم وعلومه وأعلامه.

مقتنيات الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد

وانتقل حاكم الشارقة إلى متحف مشاهير القرّاء في المجمع، مفتتحًا ركن مقتنيات الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد، والذي يستعرض مجموعة من الصور والمقتنيات التي تُؤرّخ سيرته العطرة، ولقاءاته مع العلماء والمسئولين، والشخصيات العالمية، كما شاهد مادة فيلمية سردت جانبًا من نشأته وحياته وبدايته في عالم القراءات وأعماله في خدمة القرآن الكريم.

واستمع إلى شرح مفصل عن المقتنيات والمصاحف وأجهزة تسجيل الأسطوانات والأشرطة التي تركها فضيلة الشيخ، إضافة إلى مجموعة من الرسائل الشخصية المكتوبة بخط يده، وإجازته القرآنية، وعدد من الأوسمة التي حصل عليها من دول العالم.

وسلّم حاكم الشارقة أبناء الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد شهادة شكر وتقدير، وذلك لمنحهم مقتنيات والدهم النادرة إلى متحف مشاهير القرّاء في مجمع القرآن الكريم، مثمنًا بادرتهم الكريمة التي ستبقى أثرًا خالدًا يخلد سيرة فضيلة الشيخ في خدمة كتاب الله تعالى.

كما تسلم حاكم الشارقة هدية تذكارية من أبناء الشيخ عبدالباسط محمد عبدالصمد معربين عن امتنانهم وشكرهم للجهود التي يبذلها في خدمة كتاب الله وأعلامه.

تطبيق "المعين" الذكي

وعلى هامش الاستقبال، أطلق حاكم الشارقة، من خلال الضغط على الجهاز اللوحي، تطبيق "المعين" الذكي، وهو مصحف ذكي متكامل، يعتمد على أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي، ويهدف إلى تمكين المستخدمين من تلاوة القرآن الكريم وحفظه بأسلوب تفاعلي متطوّر.

وشاهد الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عرضًا مرئيًا تناول أبرز مميزات تطبيق "المعين" الذكي، والذي يجمع بين الدقة العلمية وسهولة الاستخدام، إذ يوفر خاصية التلاوة الذكية القائمة على التعرف الصوتي المتقدم لمتابعة التلاوة لحظيًا، ورصد أخطاء النطق ومخارج الحروف والتنبيه التصحيحي الفوري، إلى جانب أوضاع حفظ ومراجعة ذكية، تبني خطط حفظ وفق مستوى الإتقان، مع اعتماد ترتيب الصفحات العثمانية للمصحف، لضمان الدقة والتوافق مع المصحف الورقي.

ويدعم تطبيق "المعين" الذكي خاصية البحث المتقدم، من خلال النص أو الصوت، إلى جانب تعدد اللغات في الواجهة والترجمة والتفسير، حيث يدعم التطبيق اللغات العربية والإنجليزية والفرنسية والأوردو، وسيكون متاحًا في المتاجر الإلكترونية على الأجهزة، ومناسبًا لمختلف المستخدمين حول العالم.

