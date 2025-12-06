فوائد زيت الجوجوبا، كنز طبيعي للعناية بالشعر

18 حجم الخط

زيت الجوجوبا هو شمع شبيه بالزيت يُستخرج من بذور نبات الجوجوبا، وهو شجيرة موطنها الأصلي جنوب غرب الولايات المتحدة وتنمو في المناطق الصحراوية.

بدأ المصنعون بإضافة هذا الزيت متعدد الاستخدامات إلى مستحضرات التجميل والأغذية في سبعينيات القرن الماضي، ويعتبر زيت الجوجوبا مكون رئيسي في العديد من منتجات الشعر والبشرة والأظافر، وغالبًا ما يوجد اليوم في منتجات التجميل والعناية بالشعر، وفقًا لموقع “Healthline” الطبي.

فوائد زيت الجوجوبا للشعر

يستخدم زيت الجوجوبا لعدة أسباب تتعلق بالعناية بالشعر، أبرزها تركيبته الدهنية التي تجعله مرطب فعال، يمكن إضافته إلى بلسم الشعر لتوفير حماية إضافية ضد الجفاف والتقصف وتكسر الأطراف.

كما يعمل الزيت على ترطيب فروة الرأس وقد يستخدم كعلاج لقشرة الرأس، وهو غني بالفيتامينات والمعادن المغذية للشعر، بما في ذلك فيتامين ج وفيتامينات ب وفيتامين هـ والنحاس والزنك، ونظرًا لقدرته على تقوية الشعر، يعتقد أنه قد يمنع تساقط الشعر ويعزز كثافته، حيث يقوم بترطيب بصيلات الشعر ويمنع الجفاف الذي يؤدي إلى التساقط.

وهناك العديد من الادعاءات حول استخدام زيت الجوجوبا للشعر، بعضها دقيق ومدعوم بالأبحاث، والبعض الآخر قد يكون مبالغًا فيه.

فتعد خاصية الترطيب للشعر والبشرة هي المنفعة الرئيسية لزيت الجوجوبا، وقد أكدتها مراجعة جلدية حديثة، كما تضمنت براءات اختراع حديثة الزيت كمكون أساسي في معظم الشامبوهات والبلسم، مشددة على أهمية إدراجه كمستحلب دقيق في منتجات العناية بالشعر، وتساعد هذه المستحلبات الدقيقة على حمل المكونات النشطة في المنتج.

لهذا السبب، قد يمنع زيت الجوجوبا بالفعل تكسر الشعر ويقوي خصلاته، وقد يكون مفيدًا أيضًا في علاج قشرة الرأس وجفاف وحكة فروة الرأس، بالإضافة إلى استخدامه كمرطب ومضاد للالتهابات للبشرة.

من ناحية أخرى، لا تدعم الأبحاث سمعة الزيت كمنشط مباشر لنمو الشعر، فقد وجدت دراسة حديثة اختبرت زيت الجوجوبا لنمو الشعر أنه أقل فعالية من المينوكسيديل وزيت النعناع العطري، لهذا السبب، لا ينبغي الاعتماد على زيت الجوجوبا كعلاج للصلع النمطي (الذكوري أو الأنثوي) أو الثعلبة أو اضطرابات تساقط الشعر الأخرى، ومع ذلك يظل منتج ممتاز لتعزيز شعر قوي وناعم ولامع.

كيفية استخدام زيت الجوجوبا

هناك عدة طرق لإضافة زيت الجوجوبا إلى روتين العناية بالشعر:

قم بتدفئة الزيت مسبقًا لتسهيل تطبيقه (بواسطة وعاء نظيف على الموقد أو في وعاء آمن للاستخدام في الميكروويف)، واستخدم حوالي ملعقة كبيرة للشعر القصير وملعقتين كبيرتين للشعر الطويل، طبق الزيت على الشعر فوق فروة الرأس، ووزعه بالتساوي حتى أطراف الشعر، اتركه لمدة عشرين دقيقة، ثم اغسل الشعر بالشامبو والبلسم واشطفه.

يجب تجنب التطبيق المباشر على فروة الرأس لتجنب انسداد المسام، وإذا كنت تطبقه لعلاج جفاف أو قشرة فروة الرأس، أضف كمية قليلة جدًا مباشرة على الجلد.

أضف بضع قطرات من زيت الجوجوبا (حوالي 3-5 قطرات) إلى كمية من الشامبو أو البلسم المفضل لديك قبل الاستخدام.

ويمكن شراء شامبو أو بلسم يشتمل على زيت الجوجوبا كأحد مكوناته الطبيعية. هذه هي إحدى أسهل الطرق للحصول عليه واستخدامه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.