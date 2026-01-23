مصادر: عصام الصباحي يعتزم التنازل عن الترشح لرئاسة حزب الوفد

18 حجم الخط

أكدت مصادر داخل حزب الوفد أن عصام الصباحي يعتزم التنازل عن الترشح لرئاسة الحزب، وعدم استكمال المنافسة في الانتخابات المقررة إجراؤها نهاية الشهر الجاري.

وأضافت المصادر، في تصريحات خاصة لـ فيتو، أن الصباحي يعقد مؤتمرًا صحفيًا غدًا بمقر الحزب الرئيسي في منطقة الدقي، للإعلان رسميًا عن قراره بالانسحاب، مشيرة إلى أنه يدرس في الوقت نفسه إمكانية الطعن على العملية الانتخابية.

ومن المقرر أن تجرى انتخابات رئاسة حزب الوفد يوم الجمعة الموافق 30 يناير 2026، حيث تتم عملية الاقتراع إلكترونيًا، تحت إشراف قضائي كامل، دون أي تدخل من اللجنة المشرفة أو الإدارات الإدارية والتنظيمية بالحزب.

وتتم العملية الانتخابية بالاستعانة بعدد من المستشارين من هيئة النيابة الإدارية ومساعديهم، على أن يدلي الأعضاء بأصواتهم من خلال اختيار المرشح عبر شاشة إلكترونية أمام القاضي المختص، ليتم تسجيل التصويت فورًا.

وكان الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، قد أصدر القرارين رقمي 50 و54 لسنة 2025، بشأن إعادة تشكيل اللجنة المشرفة على انتخابات رئاسة الحزب، لتتولى الإشراف الكامل على جميع الإجراءات الانتخابية.

وضمت اللجنة في تشكيلها كلًا من المستشار طارق عبد العزيز مقررًا، وعضوية النائب الدكتور خالد قنديل، والنائبة الدكتورة أمل رمزي، والكاتب الصحفي حمادة بكر، واللواء أحمد الشاهد، وحاتم رسلان، إلى جانب عدد من القيادات الإدارية والتنظيمية بالحزب.

