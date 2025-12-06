غدًا، صندوق التنمية الثقافية يحتفل بتخرج دفعات لمدرسة خضير البورسعيدي للخط العربي

18 حجم الخط

ينظم قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة المعماري حمدي السطوحي غدًا الأحد الموافق 7 ديسمبر، حفل تخرج الدفعة الثالثة من مدرسة خضير البورسعيدي للخط العربي، وذلك بمركز الإبداع الفني بساحة الاوبرا، في إطار دوره المستمر في دعم الفنون التراثية والحرف التقليدية وتوسيع قاعدة تعليمها في مختلف المحافظات.

يعكس الحفل ثمار الجهود التي يبذلها القطاع- بالتعاون مع مكتبة مصر العامة- في إدارة المدرسة والإشراف على مناهجها وتطوير برامجها التدريبية، حيث يشمل هذا العام تخريج طلاب ستة فروع: القاهرة (الفرع الرئيسي)، الجيزة، بنها، بورسعيد، الغردقة، وأسوان، بعد عام دراسي متكامل من التدريب الفني والأكاديمي.

كما يفتتح الصندوق المعرض الفني لمشاريع التخرج بقاعة ادم حنين بمركز الهناجر للفنون، والذي يضم نماذج مختارة من أعمال الخريجين، بما يعكس المستوى المتقدم الذي وصلت إليه المدرسة تحت إشراف قطاع صندوق التنمية الثقافية، وجهوده في الحفاظ على الهوية البصرية للخط العربي ودعم ممارسيه.

ويؤكد القطاع، من خلال هذا الحدث، التزامه بتأهيل جيل جديد من الخطاطين، وتوفير بيئة تعليمية متخصصة تجمع بين الخبرة التراثية والمقاربات الفنية الحديثة، وذلك ضمن استراتيجية أشمل تهدف إلى صون الفنون التراثية وتعزيز حضورها في المشهد الثقافي المصري.

يتضمن برنامج اليوم تكريم الخريجين الأوائل والمدربين، وتسليم شهادات التخرج، تقديرًا لجهودهم وإنجازاتهم خلال العام الدراسي.

