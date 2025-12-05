الجمعة 05 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

6 شعراء سوايسة في ضيافة "الست وسيلة" الأحد

أمسية شعراء من بلد
أمسية "شعراء من بلد الغريب"، فيتو
18 حجم الخط

يواصل قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة المعماري حمدي السطوحي دوره في دعم الحركة الإبداعية وإتاحة منابر للمواهب الشابة، حيث ينظم بيت الشعر العربي (بيت الست وسيلة) خلف الجامع الأزهر أمسية شعرية جديدة بعنوان "شعراء من بلد الغريب"، وذلك يوم الأحد الموافق 7 ديسمبر في تمام الساعة السابعة مساءً.

وتستضيف الأمسية مجموعة من شعراء السويس المتميزين، وهم: عمرو سامح، جهاد التمساح، محمد أبو عمرة، علاء سليمان، طارق الأزنجى، ومروة عبد السيد، الذين يقدمون نصوصًا تُجسّد الطابع الوجداني الخاص للمدينة، وما تحمله من تراث إنساني وتجارب شعرية ناضجة، ويدير الأمسية ويشارك فيها الشاعر إبراهيم أبوسمرة.

وأكد الشاعر سامح محجوب – مدير بيت الشعر العربي أن الأمسية تأتي ضمن النهج الذي يتبناه صندوق التنمية الثقافية في إتاحة منابر مؤسسية ثابتة للمبدعين من مختلف المحافظات، مشيرًا إلى ان بيت الشعر العربي، بوصفه أحد المراكز التابعة لصندوق التنمية الثقافية، يلتزم بأن يكون مساحة جامعة لكل الأصوات الشعرية على أرض مصر، ونفخر في الصندوق بدعم المواهب الشابة وإتاحة منصة تليق بإبداعها، ومدينة السويس تحديدًا تمتلك ذاكرة شعرية وروحًا إنسانية مميزة، وهذه الأمسية تعكس حضورها المتجدد في المشهد الثقافي المصري.

تأتي الأمسية كجزء من البرنامج الثقافي الذي يقدمه بيت الشعر العربي ضمن منظومة العمل في قطاع صندوق التنمية الثقافية، الهادفة إلى تنشيط الفعل الثقافي، وإثراء الذائقة الفنية للجمهور، وتعزيز مكانة المؤسسات الثقافية كركيزة أساسية للتنمية المستدامة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

قطاع صندوق التنمية الثقافية المعماري حمدي السطوحي بيت الشعر العربي بيت الست وسيلة شعراء من بلد الغريب الشاعر سامح محجوب

مواد متعلقة

بيت الشعر العربي يحيي ذكرى "فؤاد حداد" والد الشعراء

بيت الشعر العربي يحتفي بـ"شعراء اليمن" في أمسية خاصة

الأكثر قراءة

موعد قرعة كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة

موعد مباراة المغرب ضد عمان في كأس العرب والقنوات الناقلة

رابع جثمان، التعرف على هوية طفلة الأسرة المفقودة بترعة الإبراهيمية بالمنيا

موعد قمة الأهلي والزمالك في دوري المحترفين لكرة اليد

اللجنة العليا للمسئولية الطبية تعتمد قرارات جديدة لتفعيل قانون سلامة المريض 2025

ضبط عنصرين جنائيين بتهمة غسل 200 مليون جنيه من النصب والاحتيال

لغز أسرة ديروط يزداد غموضًا بعد العثور على جثمان طفلة مجهولة الهوية بترعة الإبراهيمية بالمنيا

الأغلى في البطولة، أبرز المعلومات عن منتخب الإمارات قبل مواجهة مصر بكأس العرب

خدمات

المزيد

12075 ليرة سعر الدولار في مصرف سوريا المركزي

الريال العماني يسجل 123.71 جنيه في البنك المركزي

تفاصيل العائد على مدخرات العملات الأجنبية في بنك فيصل

سعر الين الياباني أمام الجنيه في مصر اليوم الجمعة 5-12-2025

المزيد

انفوجراف

أغلى 10 لاعبين في كأس العرب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عباقرة ولكن مجهولون، محمد بن القاسم أصغر القادة في تاريخ الفتوحات الإسلامية

مسجد بني بياضة بالمدينة المنورة وقصة أول صلاة جمعة في الإسلام

أعظم الطاعات، فضائل الصلاة على سيدنا محمد (صلى الله عليه وسلم)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads