صندوق التنمية الثقافية ينظم محاضرة "نساء على عرش مصر" بالأمير طاز

18 حجم الخط

ينظم قطاع صندوق التنمية الثقافية من خلال مركز إبداع قصر الأمير طاز بحي الخليفة محاضرة بعنوان "نساء على عرش مصر"، وذلك في إطار دوره المحوري في نشر الوعي الثقافي وتعزيز الاهتمام بالتراث المصري عبر فعاليات نوعية تفتح آفاقًا جديدة للجمهور، وبالتعاون مع الصالون الثقافي لمؤسسة زاهي حواس للآثار والتراث، غدا الثلاثاء 18 نوفمبر في السابعة مساءً.

يستضيف الصندوق خلال هذه الندوة د ممدوح الدماطي، عالم الآثار المصري البارز ووزير الآثار الأسبق، الذي يقدم قراءة معمقة في تاريخ الملكات اللواتي اعتلين عرش مصر القديمة، وأدوارهن السياسية والحضارية، وما تركته كل منهن من بصمات واضحة في سياق تطور الدولة المصرية.

تأتي هذه المحاضرة ضمن البرنامج الثقافي الذي يقدمه صندوق التنمية الثقافية عبر مراكزه المختلفة، الهادف إلى إحياء التراث، وتقديم محتوى معرفي متخصص يثري النقاش العام حول تاريخ مصر القديم، ويبرز أهمية الدور النسائي في تشكيل ملامح الحضارة المصرية.

ويؤكد الصندوق، من خلال هذا الحدث، استمرار جهوده في دعم الحراك الثقافي وإتاحة الفرصة للجمهور للتفاعل مع كبار المتخصصين في مجالات التراث والآثار، بما يسهم في بناء وعي مجتمعي مستنير بتاريخ مصر وهويتها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.