الإثنين 17 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

صندوق التنمية الثقافية ينظم محاضرة "نساء على عرش مصر" بالأمير طاز

صالون نساء على عرش
صالون نساء على عرش مصر، فيتو
18 حجم الخط

ينظم قطاع صندوق التنمية الثقافية من خلال مركز إبداع قصر الأمير طاز بحي الخليفة محاضرة بعنوان "نساء على عرش مصر"، وذلك في إطار دوره المحوري في نشر الوعي الثقافي وتعزيز الاهتمام بالتراث المصري عبر فعاليات نوعية تفتح آفاقًا جديدة للجمهور، وبالتعاون مع الصالون الثقافي لمؤسسة زاهي حواس للآثار والتراث، غدا الثلاثاء 18 نوفمبر في السابعة مساءً.

يستضيف الصندوق خلال هذه الندوة د ممدوح الدماطي، عالم الآثار المصري البارز ووزير الآثار الأسبق، الذي يقدم قراءة معمقة في تاريخ الملكات اللواتي اعتلين عرش مصر القديمة، وأدوارهن السياسية والحضارية، وما تركته كل منهن من بصمات واضحة في سياق تطور الدولة المصرية.

تأتي هذه المحاضرة ضمن البرنامج الثقافي الذي يقدمه صندوق التنمية الثقافية عبر مراكزه المختلفة، الهادف إلى إحياء التراث، وتقديم محتوى معرفي متخصص يثري النقاش العام حول تاريخ مصر القديم، ويبرز أهمية الدور النسائي في تشكيل ملامح الحضارة المصرية.

ويؤكد الصندوق، من خلال هذا الحدث، استمرار جهوده في دعم الحراك الثقافي وإتاحة الفرصة للجمهور للتفاعل مع كبار المتخصصين في مجالات التراث والآثار، بما يسهم في بناء وعي مجتمعي مستنير بتاريخ مصر وهويتها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

قطاع صندوق التنمية الثقافية نساء على عرش مصر مركز إبداع قصر الأمير طاز الصالون الثقافي لمؤسسة زاهي حواس للآثار والتراث

الأكثر قراءة

ارتفاع الفراولة 5 جنيهات، سعر الفاكهة اليوم في سوق العبور

3 منتخبات تحجز مقاعدها بالملحق العالمي المؤهل لمونديال 2026

سعر السمك اليوم، البوري يرتفع 40 جنيهًا في سوق العبور

طن النترات العادي يتراجع 3717 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

أول رد فعل من السيسي على أحداث بعض الدوائر الانتخابية

سلطات الاحتلال ترحل مرضى غزة من مستشفيات القدس إلى وجهة مجهولة

شريف قداح رئيسًا للجمعية المصرية لجراحة الأطفال للعامين 2026‑2027

جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تنظم ندوة "عودة الوعي الإسلامي الرشيد لشباب الجامعات" بحضور مفتي الجمهورية (صور)

خدمات

المزيد

سعر الريال العماني أمام الجنيه في البنك المركزي اليوم الإثنين (تحديث لحظي)

تعرف على سعر الجنيه السوداني أمام الدولار اليوم الإثنين

تعرف على سعر اليوان الصيني أمام الجنيه اليوم الإثنين 17-11-2025

سعر الريال القطري في البنك المركزي صباح اليوم الإثنين 17-11-2025

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات دور الـ 16 من كأس العالم للناشئين (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية خاتم الفضة في منام العزباء وعلاقتها بالحصول على أموال كثيرة

دعاء الصباح، باب مفتوح لطلب المغفرة وراحة القلوب

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 17 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية