بيت الغناء يستضيف فرقة "الكروس أوفر" في أمسية فنية بقصر الأمير بشتاك

يستضيف بيت الغناء العربي بقصر الأمير بشتاك بشارع المعز أمسية غنائية لفرقة

The CCVE – Classic Crossover Vocal Ensemble، وذلك في تمام الثامنة من مساء غد الجمعة الموافق 5 ديسمبر الجاري، وذلك في إطار استراتيجية صندوق التنمية الثقافية الهادفة إلى إتاحة تجارب فنية متنوعة، ودعم الفرق الشابة والمواهب الواعدة في مختلف مجالات الفنون.

فرقة الكروس أوڤر

وتقدّم الفرقة، التي أسسها الفنان أحمد الشيمي “أحد أصوات الباص في فرقة أوبرا القاهرة” تجربة موسيقية مختلفة تعتمد على أسلوب "الكروس أوفر"؛ وهو المزج بين الأداء الكلاسيكي الغربي وأنماط الغناء الحديثة، من مقاطع أوبرالية عالمية إلى مختارات من المسرح الغنائي (Musical)، إضافة إلى إعادة تقديم بعض الأغنيات العربية بأسلوب حداثي يجمع بين الطابع الشرقي والنَفَس الغربي.

واكتسبت الفرقة حضورًا لافتًا خلال السنوات الأخيرة، حيث بدأت نشاطها منذ نحو ثلاثة أعوام، وقدّمت سلسلة من الأمسيات الفنية في عدد من المؤسسات الثقافية، من بينها مسرح مكتبة مصر الجديدة، حيث حظيت بعروض ناجحة عدّها المتابعون خطوة مهمة نحو ترسيخ فنون الكروس أوفر داخل المشهد الموسيقي المصري.

وتضم الفرقة مجموعة من الأصوات الشابة المتميزة التي ظهرت في عروضها المختلفة، منها السوبرانو تانيا إسكندر، والباريتون عماد رشدي، والتينور محمود عزمي، إلى جانب أصوات من خلفيات أداء متنوعة، ما يمنح عروضها ثراءً صوتيًا وحضورًا فنيًا خاصًا.

وتأتي هذه الأمسية ضمن جهود صندوق التنمية الثقافية في تنويع المحتوى الفني الذي يقدمه عبر مراكزه المختلفة، وإتاحة منصات عرض للفرق غير التقليدية التي تطرح تجارب موسيقية بديلة، بما يسهم في توسيع قاعدة الجمهور وتعزيز الوعي بالفنون الراقية والمعاصرة على حد سواء.

كما تمثل الفعالية امتدادًا لدور بيت الغناء العربي في رعاية الأصوات الشابة وإحياء الفنون الأصيلة، مع الانفتاح على الأشكال التعبيرية الحديثة.

