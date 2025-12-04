كيف يحتفل متحف نجيب محفوظ بذكرى ميلاد صاحب الثلاثية؟

18 حجم الخط

يطلق متحف نجيب محفوظ، الكائن بتكية محمد أبو الدهب التابعة لصندوق التنمية الثقافية، على مدار ثلاثة أيام ورشة "سينما وأدب نجيب محفوظ"، في إطار الاحتفال بالذكرى الـ 114 لميلاد صاحب “الثلاثية” الحائز على جائزة نوبل في الأدب.

الاحتفال بذكرى ميلاد نجيب محفوظ

تبدأ الورشة في تمام الواحدة ظهر غد الجمعة بمحاضرة تلقيها الدكتورة ثناء هاشم، أستاذ السيناريو بالمعهد العالي للسينما بأكاديمية الفنون، وتتناول المحاضرة علاقة نجيب محفوظ بالسينما وتأثيره عليها.

وفي تمام السادسة مساءً من يوم السبت، 6 ديسمبر، يعرض المتحف فيلم "اللص والكلاب" إخراج كمال الشيخ، باعتباره النموذج الوحيد للفيلم "الأسود" (الفِيلم نوار) في السينما المصرية، أي الذي يصوّر معظم مشاهده بتكنيك إضاءة تميل إلى الليل.

ويلي عرض الفيلم محاضرة للدكتور أسامة أبو طالب، أستاذ الدراما والنقد بالمعهد العالي للفنون المسرحية بأكاديمية الفنون.

أما في تمام السابعة مساءً من يوم الأحد، 7 ديسمبر، فيعرض المتحف فيلم "بين السماء والأرض"، وذلك انطلاقًا من خصوصية الفيلم المتمثلة في تعاظم دور المكان وتأثيره الخلاق في السرد الحديث، والتجربة الطليعية التي يحملها؛ حيث تدور أحداث فيلم مصري لأول مرة في مكان واحد وهو المصعد (الأسانسير).

وبعد عرض الفيلم، تناقش الدكتورة سلمى مبارك، أستاذ الأدب المقارن والفنون بقسم اللغة الفرنسية بكلية الآداب بجامعة القاهرة، مع الحضور الفرق بين أدب نجيب محفوظ الذي اقتُبس سينمائيًا من أعماله الروائية، وبين كتاباته المباشرة للسينما، أي الأفلام التي كتب لها السيناريو مباشرة.

