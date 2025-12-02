بمناسبة الذكرى الـ114 لميلاد نجيب محفوظ، مائة مثقف ومعماري وسينمائي وتشكيلى في رحاب متحفه

18 حجم الخط

بمناسبة الذكرى الـ 114 لميلاد الأديب الكبير الراحل نجيب محفوظ، ينظم متحفه الكائن بتكية محمد أبو الدهب التابع لصندوق التنمية الثقافية، برئاسة المعمارى حمدى السطوحى، سلسلة من الورش المتخصصة فى مجالات: السينما، الذكاء الاصطناعى، العمارة، فضلا عن معرض كاريكاتير ومائدة مستديرة.

ويشارك فى هذه الفعاليات التي تقام على مدار شهر ديسمبر، ما يقرب من 100 مثقف وناقد ومعماري وفنان تشكيلي من أجيال محتلفة، حيث يتبادلون الرؤى في مشروع نجيب محفوظ من كافة جوانبه السردية والسينمائية والنقدية من زوايا مختلفة، وصولا لملامح هذه السيرة والمسيرة المتفردة.

فعلى مدى أيام 5 و6 و7 ديسمبر تنطلق ورشة السينما والأدب، بإشراف الدكتورة ثناء هاشم، وبمشاركة الدكتور أسامة أبوطالب، والدكتورة سلمى مبارك، فى حين تواصل الدكتورة صفاء زهير ورشتها – التى بدأت فى شهر نوفمبر الماضى- بعنوان "الذكاء الاصطناعى والسينما" وذلك يوم 13 ديسمبر.

وفي إطار هذا الشهر –أيضا- يطلق المعمارى سالم حسين ورشة "دروب مصر" توثيقا للأماكن التى كتب عنها نجيب محفوظ، وتقام الورشة على مدار أيام 12 و13 و14 و20 ديسمبر، فى حين يخصص يوم 21 ديسمبر لمائدة مستديرة "حول الأوهام الشائعة عن أدب نجيب محفوظ"، يشارك فيها: د حسين حمودة، د محمد سليم شوشة، د علاء الجابرى، د.شحاتة الحو، د.محمود عبد البارى، ويديرها د.مصطفى القزاز.

أما فى 20 ديسمبر فينطلق معرض "لقاء العظماء.. محفوظ والأدباء"، ويتولى الفنان فوزى مرسى مهمة القوميسير العام، وتختتم فعاليات الشهر بتوزيع شهادات التقدير على المشاركين فى الورش الفنية المختلفة يوم 28 ديسمبر.

