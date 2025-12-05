الجمعة 05 ديسمبر 2025
رياضة

مجموعة العراق المحتملة في كأس العالم 2026

منتخب العراق
منتخب العراق
قرعة كإس العالم، أجريت مراسم قرعة كأس العالم 2026 والتي ستنطلق الصيف المقبل، وتستضيفها كل من الولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك خلال الفترة بين 11 يونيو و19 يوليو.
 

وتعد تلك النسخة الأولى من نوعها التي تشهد فيها بطولة كأس العالم بمشاركة 48 منتخبًا، حيث تم تقسيمها على 12 مجموعة.

وأسفرت قرعة كأس العالم 2026، عن مجموعة منتخب العراق المحتملة في بطولة كأس العالم حال تأهله رسميًا إلى المونديال، وتحديدًا المجموعة التاسعة.

وتحدد مواجهة منتخب العراق للفائز من بوليفيا أمام سورينام المقررة في نصف نهائي الملحق العالمي المؤهل إلى نهائيات بطولة كأس العالم 2026.

وتأهل منتخب العراق إلى نهائيات الملحق العالمي المؤهل إلى نهائيات بطولة كأس العالم 2026، على حساب الإمارات، بالفوز بنتيجة 3-2 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، حيث انتهت مواجهة الذهاب في الإمارات 1-1، ولقاء الإياب 2-1 للعراق.

ومن المقرر أن يلتقي العراق مع الفائز من بوليفيا وسورينام يوم 1 أبريل العام الجاري 2026 على ملعب "أومنيلايف" أو ملعب "بي بي في إيه" في تمام الخامسة صباحًا بتوقيت مصر، السادسة بتوقيت السعودية والعراق.

مجموعة العراق المحتملة في كأس العالم 2026


وجاءت مجموعة العراق المحتملة في بطولة كأس العالم 2026، حال التأهل على النجو التالي

1- فرنسا

2- السنغال

3- النرويج

4- الفائز من العراق أمام كل من بوليفيا وسورينام.

 

حيث ستكون تلك النسخة، التي تنطلق في يونيو 2026 استثنائية بمشاركة 48 منتخبا.

مجموعات كأس العالم 2026


المجموعة الأولي: المكسيك ـ  كوريا الجنوبية ـ  جنوب إفريقيا  ـ الفائز من الملحق الأوروبي D

المجموعة الثانية:   كندا  ـ  سويسرا  ـ  قطر  ـ  الفائز من الملحق الأوروبي A


المجموعة الثالثة:  البرازيل ـ المغرب  ـ اسكتلندا ـ هايتي

المجموعة الرابعة:  الولايات المتحدة الأمريكية ـ  إستراليا  ـ باراجواي  ـ الفائز من الملحق الأوروبي C

المجموعة الخامسة:   ألمانيا ـ   الأكوادور ـ  كوت ديفوار  ـ الإكوادور

المجموعة السادسة:  هولندا  ـ اليابان  ـ  تونس  ـ الفائز من الملحق الأوروبي B

المجموعة السابعة:  بلجيكا  ـ  إيران  ـ  مصر ـ  نيوزيلاندا

المجموعة الثامنة:  إسبانيا  ـ الأوروجواي   ـ السعودية  ـ كاب فيردي

المجموعة التاسعة: فرنسا ـ  السنغال  ـ النرويج  ـ الفائز من العراق والفريق المتأهل من مباراة بوليفيا وسورينام

المجموعة العاشرة:  الأرجنتين ـ النمسا  ـ  الجزائر ـ الأردن


المجموعة الحادية عشرة:  البرتغال  ـ كولومبيا  ـ أوزباكستان ـ  الفائز من مباراة الكونغو والفريق المتأهل من مباراة جامايكا وكاليدونيا

المجموعة  الثانية عشرة:  إنجلترا ـ  كرواتيا  ـ بنما  ـ غانا 

