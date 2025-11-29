السياحة والآثار تنظم رحلة تعريفية لعدد من الوكلاء بالسوق الإسباني

18 حجم الخط

شاركت وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، في تنظيم رحلة تعريفية لعدد من الوكلاء السياحيين من مختلف المدن الإسبانية؛ لزيارة القاهرة التاريخية والمتحف المصرى الكبير.

تنظيم رحلات تعريفية لوكلاء السياحة



كما شارك محمد محسن مدير عام المكاتب الخارجية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي في ورشة العمل التي تم تنظيمها، على هامش هذه الرحلة؛ حيث استعرض من خلال عرض تقديمي المنتجات السياحية المتنوعة التي يتميز بها المقصد المصري ولاسيما منتج السياحة الثقافية، كما تحدث عن المتحف المصرى الكبير الذي تم افتتاحه في الأول من شهر نوفمبر الجاري، بالإضافة إلى الحديث عن تطوير القاهرة التاريخية.

زيارة المتحف المصري الكبير

وخلال الرحلة التعريفية، أعرب الوفد عن انبهاره بالمتحف المصري الكبير وبالكنوز الأثرية الفريدة التي تنتمي للحضارة المصرية القديمة وطريقة عرضها التي تواكب أساليب العرض العالمية وتعكس عظمة الحضارة المصرية عبر العصور.

كما قام الوفد بزيارة عدد من المواقع الأثرية بالقاهرة التاريخية؛ حيث استمعوا لشرح عن تاريخها وقيمتها الحضارية.

