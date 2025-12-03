الأربعاء 03 ديسمبر 2025
والد السباح يوسف محمد: ابني عمره ما أخد منشطات ومش هسيب حقه (فيديو)

يوسف محمد، فيتو
قال المهندس محمد عبد الملك والد يوسف محمد بطل الجمهورية في السباحة لاعب نادي الزهور ضحية الإهمال، إنه ينتظر أمام مشرحة زينهم لاستلام جثمان الراحل، لدفنه في مقابر العائلة ببورسعيد.

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء دي إم سي" تقديم الإعلامي أسامة كمال المذاع على فضائية "دي إم سي": "تم نقل جثمان الراحل لمشرحة زينهم لتشريحه للتأكد من تعاطيه المنشطات من عدمه".


وأوضح: "يوسف ابني 12 سنة شقيت فيه وتعبت عليه وكان بطل، وهل أتسبب في إيذاء ابني وأعطيه منشطات، إذا كنت أنا لم أدخن سيجارة واحدة"، مؤكدا: "اتحاد السباحة اتهم  يوسف بتعاطيه المنشطات وطلب تشريح جثمانه للتأكد من ذلك، كنت متوقعا أني سأنهي تسلم جثمان ابني مبكرا ولكني فوجئت بتحويله للتشريح".


واشار إلى أن 10 حكام بخلاف المنقذين، ولكن لم يلاحظ أحد غرق يوسف، خاصة وأنه كان يجلس في المدرجات، موضحا: "الرؤية كانت لدى الحكام أفضل منا ولا نستطيع التميز والرؤية من المدرجات، وكنت أتمنى دفن جثمان يوسف، ولكن بعد اتهامه بتعاطي المنشطات، فلن اترك حقه، وعايز رد اعتبار".
 

