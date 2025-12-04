الخميس 04 ديسمبر 2025
أسرة السباح يوسف محمد تستقبل العزاء اليوم في بورسعيد

يوسف محمد لاعب السباحة،
يوسف محمد لاعب السباحة، فيتو
أعلنت أسرة السباح الراحل يوسف محمد لاعب نادي الزهور، استقبال العزاء مساء اليوم الخميس في مدينة بورسعيد، بعد إنهاء إجراءات تسلم جثمان اللاعب ودفنه.

وكان يوسف محمد لاعب نادي الزهور مواليد 2013، قد توفي خلال مشاركته في منافسات بطولة الجمهورية تحت 12 سنة، المقامة مؤخرًا في مجمع حمامات السباحة بإستاد القاهرة.

وأصيب اللاعب بالإغماء أثناء البطولة وعلى إثر ذلك تم نقله إلى المستشفى وخضع للإنعاش الرئوي والصدمات الكهربائية للقلب وحقن أدرينالين إلا أن القلب توقف تماما ورحل بعدها اللاعب.

قال المهندس محمد عبد الملك والد يوسف محمد بطل الجمهورية في السباحة لاعب نادي الزهور ضحية الإهمال، إنه ينتظر أمام مشرحة زينهم لاستلام جثمان الراحل، لدفنه في مقابر العائلة ببورسعيد.

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء دي إم سي" تقديم الإعلامي أسامة كمال المذاع على فضائية "دي إم سي": "تم نقل جثمان الراحل لمشرحة زينهم لتشريحه للتأكد من تعاطيه المنشطات من عدمه".

