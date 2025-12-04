"بكاء وانهيار"، المئات يؤدون صلاة الجنازة على السباح يوسف محمد ببورسعيد (فيديو)

18 حجم الخط

أدى المئات من أهالي بورسعيد، صلاة الجنازة فجر اليوم الخميس على السباح الراحل يوسف محمد لاعب نادي الزهور وذلك بمسجد الكريم بمحافظة بورسعيد.

جنازة اللاعب البورسعيدي، فيتو

وفاة بطل السباحة في عمر الزهور

وكان السباح يوسف محمد عبد الملك، لاعب نادي الزهور بالقاهرة، قد لفظ أنفاسه الأخيرة عقب نقله إلى مستشفى مجاور لاستاد القاهرة، حيث وافته المنية خلال مشاركته في منافسات بطولة الجمهورية للسباحة تحت 12 سنة منافسات 50 متر ظهر المقامة حاليًا بمجمع حمامات السباحة بإستاد القاهرة الدولي.

جنازة اللاعب البورسعيدي، فيتو

وسادت حالة من الحزن الشديد، وانهيار وبكاء من كل المشيعين.

كما سادت حالة من الحزن الشديد في لوسط الرياضي بعد رحيل اللاعب الواعد، الذي تعرض لحالة إغماء مفاجئة أسفل الماء فور انتهاء سباقه مباشرة، ولم يلحظ سقوطه إلا لاعبو السباق التالي، ليتم انتشاله سريعًا ونقله إلى المستشفى، لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة داخل الرعاية المركزة، بعد دقائق فقط من احتفاله بفوزه في المنافسات.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.