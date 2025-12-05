كأس العرب 2025، لاعب منتخب الكويت: لم نحقق ما نريده أمام مصر

18 حجم الخط

أكد راشد سعد الدوسري، لاعب منتخب الكويت أن فريقه لم يحقق النتيجة التي كان يتمناها في مباراته أمام منتخب مصر الثاني، في بطولة كأس العرب 2025.

وقال الدوسري في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة الأردن: "تجاوزنا مباراة مصر، وفي اليوم التالي، بدأنا الاستعداد لمباراة الأردن، وبدأنا في دراسة الإيجابيات والسلبيات التي خرجنا بها من مباراة مصر".

وتابع: "كلاعبين تركيزنا داخل الملعب فقط، ونشعر بالتأكيد بدعم الجماهير الكويتية لنا فى كأس العرب، ولكننا لا نركز على أي شيء سلبي، فنحن نركز على أنفسنا فقط".

سالم راشد الدوسري: طموحنا الذهاب بعيدا في البطولة

وأتم سالم راشد الدوسري تصريحاته قائلًا: "كامل تركيزنا على مواجهة الأردن، وطموحنا في البطولة هو أن نذهب بعيدًا فيها، لكننا نأخذ كل مباراة على حدة.. لم نحقق النتيجة التي نريدها أمام مصر، ولكن الحمد لله، وننظر للأمام الآن".

موعد مباراة الأردن والكويت

ويواجه منتخب الأردن نظيره الكويت في الواحدة ظهر غدًا السبت، على ملعب أحمد بن علي، لحساب منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العرب 2025.



