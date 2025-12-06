وزير الاتصالات: استثمرنا 6 مليارات دولار فى تطوير البنية التحتية الرقمية

18 حجم الخط

قال المهندس الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: استثمرنا 6 مليارات دولار حتى الآن فى تطوير البنية التحتية الرقمية.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم باللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، لمناقشة سبل دفع عجلة التحول الرقمي وزيادة الاستفادة من خدمات الحكومة الإلكترونية على مستوى المحافظة.

وذلك بحضور الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ، واللواء عماد عبد الله السكرتير العام، واللواء عماد الدكروري السكرتير العام المساعد للمحافظة.

وشهد اللقاء بحث آليات تعزيز البنية التحتية التكنولوجية وتوسيع نطاق انتشار خدمات الإنترنت فائق السرعة في مختلف مراكز وقرى المحافظة، لتمكين المواطنين من الوصول إلى الخدمات الحكومية والرقمية بسهولة ويسر.

تنفيذ رؤية الدولة في التحول نحو المجتمع الرقمي

وأكد اللواء طارق مرزوق على التزام المحافظة بالعمل جنبًا إلى جنب مع وزارة الاتصالات لتنفيذ رؤية الدولة في التحول نحو المجتمع الرقمي، مشيرًا إلى أهمية هذا التعاون في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتبسيط الإجراءات.

استعداد الوزارة الكامل لتقديم الدعم الفني واللوجستي

من جانبه، أشاد الدكتور عمرو طلعت بالجهود المبذولة في محافظة الدقهلية في مجال التحول الرقمي، مؤكدًا استعداد الوزارة الكامل لتقديم الدعم الفني واللوجستي اللازم لتنفيذ مشروعات التطوير التكنولوجي، وأشار إلى أن هذه المشروعات تهدف إلى رفع كفاءة الخدمات العامة وتعزيز الشمول الرقمي للفئات المجتمعية كافة.

استعراض عدد من المبادرات والمشروعات الرقمية الجارية في المحافظة

وخلال اللقاء تم استعراض عدد من المبادرات والمشروعات الرقمية الجارية في المحافظة، ومناقشة سبل تطويرها، بالإضافة إلى التوسع في مراكز الابتكار وريادة الأعمال التكنولوجية لدعم الشباب ورواد الأعمال في مجال تكنولوجيا المعلومات.

