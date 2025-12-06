السبت 06 ديسمبر 2025
محافظات

محافظ الدقهلية يستقبل وزير الاتصالات لافتتاح عدد من المشاريع (صور)

محافظ الدقهلية يستقبل
محافظ الدقهلية يستقبل الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات
 استقبل اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم السبت، لإجراء جولة تفقدية في مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية لافتتاح عدد من المشروعات التكنولوجية والخدمية بالمحافظة.

محافظ الدقهلية يستقبل وزير الاتصالات 

يرافق المحافظ ووزير الاتصالات  قيادات الوزارة وهيئة البريد والشركة المصرية للاتصالات وعدد من قيادات المحافظة، وتهدف الزيارة إلى متابعة خطط التحول الرقمي، تطوير البنية التكنولوجية، وتحسين الخدمات الحكومية، إلى جانب متابعة مشروعات حياة كريمة، وتعزيز التعاون لدعم التنمية الرقمية.

 

ومن المقرر افتتاح عدد من السنترالات ومكاتب البريد بعد تطويرها وأيضًا زيارة جامعة المنصورة وتفقد مركز الإبداع التكنولوجي، وتوقيع عدة اتفاقيات مع المحافظة لتدريب وتأهيل الكوادر البشرية.

برنامج جولة وزير الاتصالات بالدقهلية 

 تبدأ الجولة من ديوان عام المحافظة في المنصورة، وتفقد مشروع الفيبر المعلق بمدينة المنصورة سنترال المنصورة شرق وغرب.

تفقد مدرسة we وعدد من المشاريع

 كما تتضمن الجولة زيارة شركة قمم، تفقد مركز مبيعات سنترال المنصورة شرق، تفقد مدرسة we المنصورة، تفقد مستشفى الصدر بالمنصورة منظومة التشخيص عن بعد، افتتاح مكتب بريد المنصورة الرئيسي.

جولة بجامعة المنصورة 

كما تتضمن الزيارة عددًا من المشاريع في جامعة المنصورة ومقرر أن يكون في استقبال وزير الاتصالات الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة ولفيف من القيادات.

برنامج الزيارة بجامعة المنصورة 

تستهدف الزيارة مركز إبداع مصر الرقمية (Creativa) - (جامعة المنصورة) حيث يتم تفقد معامل المركز.

ويعقد اجتماع الدائرة المستديرة مع عدد من أصحاب المهن المستقلة - (م أحمد الظاهر)

كما سيتم توقيع مراسم توقيع مذكرات التفاهم ومذكرة تفاهم بشأن مشروعات التطوير المؤسسي الرقمي لديوان عام محافظة الدقهلية والجهات التابعة.

ومذكرة تفاهم بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومحافظة الدقهلية بشأن تحقيق التحول الرقمي من أجل التنمية المستدامة.

وعرض نماذج من المستفيدين من خدمات وأنشطة المركز شركات ناشئة - أصحاب مهن مستقلة.

واستعراض 3 نماذج من المستفيدين من برامج المعهد القومى للاتصالات بالمركز. (NTI)

واستعراض قصص نجاح ونماذج من مستفيدي برامج المعهد المختلفة بالمحافظة بالمعهد (۳۱)

واستعراض نماذج من أجيال مصر الرقمية ومبادرة الرواد الرقميون.

 نماذج من الخريجين والطلاب، 2 نموذج براعم - نموذج أشبال - و3 نموذج رواد.

كما تتضمن الزيارة كلمة  الدكتور شريف يوسف خاطر - رئيس جامعة المنصورة، وكلمة  اللواء  طارق مرزوق - محافظ الدقهلية، كلمة  الدكتور المهندس عمرو طلعت - وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

