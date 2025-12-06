العثور على جثة سبعيني متفحمة داخل منزل في الدقهلية

18 حجم الخط

عثرت الأجهزة الأمنية في الدقهلية على جثة سبعيني متفحمة داخل منزله بعزبة الدق التابعة لمركز شربين بمحافظة الدقهلية.

تلقت الأجهزة الأمنية بالدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بالعثور على جثة سبعيني متفحمة داخل منزله بعزبة الدق التابعة لمركز شربين.

على الفور انتقلت قوة أمنية وسيارة إسعاف الى موقع البلاغ، وتبين وجود شبهة جنائية.

كذلك تبين للقوة الأمنية أن الجثة لـ “فريد جابر كبشه” 70 عاما من شربين، وتم نقل الجثة لمستشفى شربين.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة ومباشرة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.