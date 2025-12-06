السبت 06 ديسمبر 2025
العثور على جثة سبعيني متفحمة داخل منزل في الدقهلية

 عثرت الأجهزة الأمنية في الدقهلية على جثة سبعيني متفحمة داخل منزله بعزبة الدق التابعة لمركز شربين بمحافظة الدقهلية.

تلقت الأجهزة الأمنية بالدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بالعثور على جثة سبعيني متفحمة داخل منزله بعزبة الدق التابعة لمركز شربين.

على الفور انتقلت قوة أمنية وسيارة إسعاف الى موقع البلاغ، وتبين وجود  شبهة جنائية.

كذلك تبين للقوة الأمنية أن الجثة لـ “فريد جابر كبشه” 70 عاما من  شربين، وتم نقل الجثة لمستشفى شربين.

 

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة ومباشرة التحقيقات.

