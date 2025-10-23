حزب المستقلين الجدد: قرار الكنيست بضم الضفة والقدس يقوض فرص السلام

أكد حزب المستقلين الجدد أن قرار الكنيست الإسرائيلي بضم الضفة الغربية والقدس وفرض السيادة الإسرائيلية عليهما يمثل خطوة خطيرة من شأنها تقويض فرص السلام، ونسف الجهود الرامية إلى حل القضية الفلسطينية التي تُعد حجر الزاوية في استقرار منطقة الشرق الأوسط.

وأوضح الحزب، في بيان رسمي، أن ما أقدم عليه الكنيست يأتي بعكس التعهدات الأمريكية الأخيرة التي أكدت رفضها لأي خطوة أحادية الجانب تتعلق بضم الأراضي الفلسطينية.

من جانبه، صرّح الدكتور هشام عناني، رئيس الحزب، بأن هذا القرار من شأنه تأجيج الصراع من جديد وإشعال الموقف في المنطقة، مشيرًا إلى أنه يتناقض مع موجة الاعترافات الدولية الأخيرة بدولة فلسطين، ويُعد محاولة إسرائيلية لفرض أمر واقع يجعل من إقامة الدولة الفلسطينية أمرًا مستحيلًا.

وأضاف عناني أن هذه الخطوة لم تكن مفاجِئة، إذ سبقتها تحركات إسرائيلية مكثفة في ملف الاستيطان، إلى جانب ما قام به الكونجرس الأمريكي مؤخرًا من تغيير اسم الضفة الغربية إلى "يهودا والسامرة" على الخرائط الرسمية، في ما وصفه بـ"الانقلاب الجديد على قرارات الشرعية الدولية".

وفي السياق ذاته، حذّر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، قبيل زيارته إلى إسرائيل، من أن خطة تل أبيب لفرض السيادة على الضفة الغربية تهدد بتقويض اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وقال روبيو، في تصريحات أدلى بها للصحفيين قبل مغادرته واشنطن، إن مشروع القانون الذي أقره الكنيست يشكّل تهديدًا لاتفاق السلام، مؤكدًا أن الرئيس دونالد ترامب أوضح أن الإدارة الأمريكية لا تدعم هذه الخطوة في الوقت الراهن.

وأضاف الوزير الأمريكي: "نعتقد أن المضي في هذا القرار قد يؤدي إلى نتائج عكسية في المرحلة الحالية."

ويأتي هذا التصعيد في وقتٍ تشهد فيه المنطقة جهودًا دبلوماسية مكثفة لإحياء عملية السلام وتعزيز اتفاقات التهدئة بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل.

