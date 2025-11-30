حزب المستقلين الجدد: أحكام الإدارية العليا تستوجب المراجعات لكل الممارسات الحزبية

18 حجم الخط

أكد حزب المستقلين الجدد، أن أحكام الإدارية العليا بمثابة جرس إنذار لكل الأحزاب السياسية لمراجعة كافة الممارسات الحزبية التي أدت إلى ما وصلنا إليه من مأزق سياسي ودستوري.

انسداد الأفق السياسي لدى الكثير من الأحزاب

وأكد الدكتور هشام عناني، رئيس حزب المستقلين الجدد، أن الأزمة لم تبدأ من بداية انتخابات برلمان ٢٠٢٥ بل بدأت قبلها بمحاولة استنساخ وتكرار تجربة لا تصلح الآن، نظرا لأنها تؤكد على استمرار احتكار أدى إلى حالة من انسداد الأفق السياسي لدى الكثير من الأحزاب.

محاولة إصلاح حزبي حقيقي

وشدد عناني على أن ما حدث من زلزال سياسي بسبب الفيتو الرئاسي على ما حدث من ممارسات خاطئة يجب أن تمتد آثاره لمحاولة إصلاح حزبي حقيقي مبني على ما أكده الرئيس من وجوب وجود تعددية تتيح لكل ألوان الطيف السياسي وليس تعددية منتقاة.

متانة الجبهة الداخلية أهم من أي مكاسب حزبية ضيقة

وتابع عناني قائلا: “أكدنا مرارا وتكرارا أن متانة الجبهة الداخلية وبخاصة الملف السياسي أهم من أي مكاسب حزبية ضيقة، وأن ما تم من خروقات ألغيت بسببها أكثر من ٦٥٪؜ من نتائج المرحلة الأولى يجب ألا تمر مرور الكرام، ويجب أن يتم التعامل معها سياسيا وقانونيا للحفاظ على الدولة المصرية”.

إحالة بعض الطعون على نتائج انتخابات مجلس النواب إلى محكمة النقض

يتساءل الكثيرون عن مصير الفائزين في انتخابات مجلس النواب بمحافظات المرحلة الأولى، عقب قبول المحكمة الإدارية العليا 28 طعنا على الانتخابات في بطلان نتائجها.

يأتي ذلك بعدما تضمن حكم المحكمة الإدارية العليا، إحالة بعض الطعون إلى محكمة النقض لعدم الاختصاص، لاسيما وأن هذه الدوائر تم خلالها إعلان النتيجة بفوز بعض مرشحي المقاعد الفردية.

محكمة النقض تفصل في صحة عضوية الفائزين في انتخابات مجلس النواب

وبذلك فإن الفائزين في انتخابات مجلس النواب بمحافظات المرحلة الأولى اكتسبوا مراكز قانون بالفوز بعضوية مجلس النواب، وفقا لما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات.

