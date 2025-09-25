الخميس 25 سبتمبر 2025
حزب المستقلين الجدد: لقاء ترامب بالزعماء العرب لم يحقق خطوات ملموسة لإنهاء حرب غزة

الدكتور هشام عنانى،فيتو
الدكتور هشام عنانى،فيتو

أكد حزب المستقلين الجدد أن لقاء الرئيس الامريكي دونالد ترامب مع القادة العرب وبعض الدول الإسلامية لم يسفر عن خطوات عملية ملموسة لإنهاء الحرب على غزة.

حديث ترامب مكرر عن رغبته في إنهاء الحرب واستعادة الرهائن 

وأضاف الحزب في بيان له أن الرئيس ترامب تحدث حديثًا مكررًا عن رغبته في إنهاء الحرب واستعادة الرهائن دون أن يعلن عن خطته في ذلك، وهو ما كان معلنًا قبل الاجتماع، منوها بأن تلك الخطة ستعرض على نتنياهو عند زيارته لواشنطن بعد أسبوع، في وقت تواصل فيه إسرائيل حرب الإبادة والنقل القسري واستخدام سلاح التجويع ضد المدنيين في غزة.

إصرار إسرائيل على استمرارها في توسيع العملية البرية في مدينة غزة

وأوضح الحزب أن إصرار  إسرائيل على استمرارها في توسيع العملية البرية في مدينة غزة لم يكن ليحدث إلا من خلال دعم وضوء أخضر أمريكي، وهو الأمر الذي يتبلور في تصريحات أمريكية نحو الرغبة في وقف الحرب دون وجود خطوات ملموسة لذلك.

وأكد الحزب أن الدولة المصرية وقيادتها تحركت بوعي شديد في الحفاظ على ثوابتها واستغلال اجتماعات الأمم المتحدة لدعم صمود الشعب الفلسطيني وحقه في إقامة دولته على أرضه مع الرفض التام للتهجير.

