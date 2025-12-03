حزب المستقلين الجدد: بعض الأحزاب المشتركة في القائمة الوطنية تحاول استغلال الموقف الانتخابي

18 حجم الخط

أكد حزب المستقلين الجدد، برئاسة الدكتور هشام عنانى رئيس الحزب، أن بعضا من الأحزاب الموجودة داخل القائمة تحاول استغلال تطور الأحداث السياسية الحالية لتحقيق مكاسب انتخابية.

وأشار رئيس الحزب إلى أن هناك أحزابا تحاول ممارسة نفس الدور والضغط باسم المعارضة للحصول على مكاسب أكبر مما حصلت عليه في بداية الانتخابات.



المناظرات والتصريحات التي جرت بعد إلغاء 70% من نتائج دوائر المرحلة الأولى والثانية فضحت الاتفاقات

وأكد عناني أن المناظرات والتصريحات التي تمت في أعقاب إلغاء ما يقرب من 70% من دوائر المرحلة الأولى والثانية فضحت الاتفاقات التي أنكرتها تلك الأحزاب وأن كل ماجرى تم بتوافق واتفاق كل أحزاب القائمة، سواء كان ذلك في الفردي أو القائمة.



هناك أحزاب اعتادت الحصول على مكاسب انتخابية مرتدية ثوب المعارض لكل المواقف

وأضاف عناني أن هناك أحزابا اعتادت أن تحصل على مكاسب انتخابية كالعادة مرتدية ثوب المعارض لكل المواقف، رغم المشاركة الكاملة في كل الاستحقاقات.

وأكد الحزب أن الأمور تتضح شيئا فشيئا بعد تدوينة الرئيس الذي أزاح الغطاء عن كثير من الممارسات التي لم تحظَ بتوافق كبير، لكن أصر البعض على تطبيقها لتحقيق مكاسب حزبية ضيقة.

ويذكر أن هناك العديد من علامات الاستفهام تطرح نفسها بعد إعلان إلغاء الانتخابات فى 19 دائرة فى المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، ثم جاء قرار المحكمة الإدارية العليا ببطلان الانتخابات فى 30 دائرة بالمرحلة الثانية ليكون المجمل 49 دائرة من مجموع 70 دائرة.

وأنهت الهيئة الوطنية للانتخابات 50% من المواعيد المنصوص عليها بالجدول الزمنى لانتخابات مجلس النواب 2025، من خلال إجراء الاقتراع بالجولة الأولى للمرحلتين الأولى والثانية من الانتخابات.

ويتبقى فقط الإعادة لهما بالإضافة إلى إجراء الانتخابات من جديد في 19 دائرة في 7 محافظات من المرحلة الأولى لتلك الانتخابات.



