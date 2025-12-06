مواعيد مباريات الجولة الـ 15 من الدوري الإنجليزي

السبت 06 ديسمبر 2025
رياضة

الدوري الإنجليزي، تنطلق اليوم السبت مباريات الجولة الـ 15 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز والتي تستمر حتى مساء الاثنين المقبل.

السبت 6 ديسمبر 2025

أستون فيلا ضد أرسنال - 2:30 مساء

بورنموث ضد تشيلسي - 5:00 مساء

إيفرتون ضد نوتنجهام - 5:00 مساء

مانشستر سيتي ضد سندرلاند - 5:00 مساء

نيوكاسل ضد بيرنلي - 5:00 مساء

توتنهام ضد برينتفورد - 5:00 مساء

ليدز ضد ليفربول - 7:30 مساء

الأحد 7 ديسمبر 2025

برايتون ضد وست هام - 4:00 مساء

فولهام ضد كريستال بالاس - 6:30 مساء

الإثنين 8 ديسمبر 2025

وولفرهامبتون ضد مانشستر يونايتد - 10:00 مساء

 

أرسنال يتصدر ترتيب الدوري الإنجليزي

ويتصدر أرسنال قمة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز قبل الجولة الخامسة عشر برصيد 33 نقطة وبفارق 5 نقاط عن مانشستر سيتي أقرب الملاحقين.

موقف ليفربول 

فيما يتواجد ليفربول الذي يضم بين صفوفه المحترف المصري محمد صلاح،  بالمركز التاسع في جدول ترتيب البريمرليج قبل مباريات الأسبوع الـ 15.

ويسعى أرسنال لتخطي أستون فيلا لتعزيز صدارته للبريميرليج الموسم الجاري والحفاظ علي فارق النقاط بينه وبين مانشستر سيتي الوصيف الذي يسعى هو الآخر لتخطي سندرلاند واللحاق بالجانرز علي قمة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الجاري.

