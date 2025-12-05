ليفربول يتراجع مركزا، ترتيب الدوري الإنجليزي بعد الجولة الـ 14

18 حجم الخط

ترتيب الدوري الإنجليزي، واصل أرسنال تصدر قمة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد انتهاء الجولة الرابعة عشر برصيد 33 نقطة وبفارق 5 نقاط عن مانشستر سيتي أقرب الملاحقين.

وكان ليفربول الذي يضم بين صفوفه المحترف المصري محمد صلاح، تراجع مركزا ليتواجد بالمركز التاسع في جدول ترتيب البريمرليج بعد الأسبوع الـ 14، وذلك بدلا من المركز الثامن بعد قبل الجولة الـ 13.

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد الجولة الـ 14

1- آرسنال 33 نقطة

2- مانشستر سيتي 28 نقطة

3- أستون فيلا 27 نقطة

4- تشيلسي 24 نقطة

5- كريستال بالاس 23 نقطة

6- سندرلاند 23 نقطة

7- برايتون 22 نقطة

8- مانشستر يونايتد 22

9- ليفربول 22 نقطة

10- إيفرتون 21 نقطة

11- توتنهام هوتسبير 19 نقطة

12- نيوكاسل يونايتد 19 نقطة

13- برينتفورد 19 نقطة

14- بورنموث 19 نقطة

15- فولهام 17 نقطة

16- نوتنجهام فوريست 15 نقطة

17- ليدز يونايتد 14 نقطة

18- وست هام 12 نقطة

19- بيرنلي 10 نقاط

20- وولفرهامبتون نقطتان



جدول ترتيب فرق الدوري الإنجليزي

نتائج مباريات الجولة الرابعة عشر من الدوري الإنجليزي



فولهام 4-5 مانشستر سيتي

بورنموث 0-1 إيفرتون

نيوكاسل يونايتد 2-2 توتنهام

برايتون 3-4 أستون فيلا

بيرنلي 0-1 كريستال بالاس

وولفرهامبتون 0-1 نونتينجهام فورست

أرسنال 2-0 برينتقورد

ليدز يونايتد 3-1 تشيلسي

ليفربول 1-1 سندرلاند

مانشستر يونايتد 1-1 وست هام يونايتد

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.