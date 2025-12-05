الجمعة 05 ديسمبر 2025
قبل مواجهة منتخب مصر والإمارات ترتيب المجموعة الثالثة في كأس العرب

منتخب مصر المشارك
منتخب مصر المشارك في كأس العرب، فيتو
يستعد منتخب مصر المشارك في كأس العرب، بقيادة مديره الفني حلمي طولان، لمواجهة نظيره منتخب الإمارات في الجولة الثانية بدور المجموعات ضمن منافسات بطولة كأس العرب المقامة حاليا في قطر.

كان منتخب مصر تعادل في الجولة الأولى أمام منتخب مصر الكويت بهدف لكل منهما. 

الأردن يفوز على الإمارات 

فيما انتهت مباراة منتخب الأردن أمام نظيره الإمارات بفوز الأول بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب «استاد البيت»، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثالثة (مجموعة مصر) ببطولة كأس العرب.

ترتيب مجموعة مصر في كأس العرب، فيتو
ترتيب مجموعة مصر في كأس العرب، فيتو

ترتيب مجموعة مصر بعد الجولة الأولى

الأول: الأردن - 3 نقاط

الثاني: مصر - نقطة واحدة

الثالث: الكويت - نقطة واحدة

الرابع: الإمارات - بدون نقاط

 

منتخب مصر المشارك في كاس العرب، فيتو
منتخب مصر المشارك في كاس العرب، فيتو

موعد مباراة مصر والإمارات 

مباراة مصر ضد الإمارات، تقام غدا السبت 6 ديسمبر على استاد لوسيل، وتنطلق أحداثها في تمام الثامنة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، التاسعة والنصف بتوقيت الدوحة.

القنوات الناقلة لمباراة لمباراة مصر والإمارات

وتنقل قناة بي إن سبورت المفتوحة مباراة منتخب مصر أمام الإمارات على الهواء مباشرة، كما تنقلها شبكة قنوات الكأس القطرية أيضا، إلى جانب قناة أبو ظبي الرياضية وشبكة قنوات دبي الرياضية، كما تنقلها قناة إم بي سي مصر. 

