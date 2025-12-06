8 خطوات عملية لتقوية القلب والحفاظ على الصحة العامة

18 حجم الخط

يعمل القلب بلا كلل، إذ ينبض أكثر من 100 ألف مرة يوميًّا، لذلك من المهم العمل دومًا للحفاظ عليه لخفض خطر الإصابة بأمراض القلب وتعزيز العافية العامة، فإن إحداث بضعة تغييرات بسيطة يمكن أن يحقق فرقًا كبيرًا.

فيما يلي 8 نصائح أساسية لتحسين صحة القلب من خلال خطوات عملية ومثبتة لتقوية هذا العضو الحيوي، وفقًا لموقع “Cleveland Clinic” الطبي.

خطوات بسيطة لتحسين صحة القلب

1. إجراء فحص طبي شامل

الحصول على فحص طبي أمر ضروري للجميع، والسبب هو أن أمراض القلب تعد سبب رئيسي للوفاة، وكثير من علاماتها لا يمكن للمرء اكتشافها بمفرده.

يمكن للاطباء رصد الأمراض المزمنة كأمراض القلب التي لا تصاحبها دائمًا أعراض مرئية، وخلال الفحص، يتتبع الطبيب بيانات مهمة متعلقة بالقلب، مثل:

ضغط الدم.

مستويات السكر في الدم.

مستويات الكوليسترول.

معدل ضربات القلب.

كما يسأل الطبيب عن العادات اليومية، مثل مدى النشاط البدني، والنظام الغذائي، وما إذا كان المريض يشرب الكحول أو يدخن أو يتعاطى المخدرات، فجميعها عوامل تلعب دورًا رئيسيًا في صحة القلب.

2. استهدف ممارسة النشاط البدني 150 دقيقة على الأقل أسبوعيًا

الرياضة مفيدة للجسم، ورغم أنها غالبًا ما ترتبط باللياقة البدنية وقوة العضلات، إلا أنها تحقق فوائد جمة داخل الجسم.

فالرياضة مفيدة كذلك للصحة العقلية ولها تأثير كبير على احتمالية الإصابة بمرض السكري، كما أنها تخفض الكوليسترول وضغط الدم، وكلاهما عاملان مهمان لخطر الإصابة بأمراض القلب.

الخطوات الصغيرة يمكن أن يكون لها تأثير كبير على الصحة القلب، وربما يعني التمارين أن ينزل الشخص من المصعد قبل طابق واحد من وجهته ويصعد الدرج الإضافي سيرًا، أو ركن السيارة بعيدًا عن مدخل المكتب وتمشي مسافة أطول قليلًا، هذه الأمور الصغيرة تحدث فرق كبير لصحة القلب.

3. اتباع نظام غذائي صحي للقلب

يلعب ما يتناوله الشخص دورًا هائل في تحديد خطر الإصابة بأمراض القلب، ولكنه لا يجب أن يكون مجرد نظام غذائي، فتبني عادات الأكل الصحية حقًا ليس نظامًا غذائيًا، بل هو نمط حياة، فالشخص لا يأكل فقط من أجل كل يوم على حدة، بل من أجل طول العمر ولجودة حياة أفضل.

من المهم الاطلاع على عناصر الأنماط الغذائية الصحية للقلب (مثل تناول الفواكه والخضروات، والحبوب الكاملة والبروتين، والحد من تناول الملح، وتجنب الأطعمة المصنعة)، وتحدد أين يحتاج إلى إجراء تغييرات.

سواء قرر الشخص التحول إلى نظام نباتي بالكامل، أو بدء في تناول المزيد من الأطعمة النباتية، أو عالج الإدمان للحلويات أخيرًا، يمكن للتغييرات الغذائية أن تقطع شوط طويل نحو تحسين صحة القلب.

4. الحد من التوتر

عندما يشعر الشخص بالإرهاق والتوتر، فإن الصحة العقلية ليست وحدها التي تتأثر، فينتج التوتر هرمون الكورتيزول الذي يتسبب في ارتفاع ضغط الدم ومعدل ضربات القلب بشكل كبير، كما يؤثر الإجهاد على نمط الحياة بأكمله، مما قد يجعله يأكل أكثر، وينام أقل.

فالتوتر عامل خطر قوي للغاية لأمراض القلب، والأشخاص الذين يعانون من مستويات عالية من القلق يميلون إلى التعرض لمزيد من النوبات القلبية والسكتات الدماغية.

يجب تخصيص وقت في اليوم للقيام بأشياء تساعد على الاسترخاء، مثل التحدث مع الأصدقاء، أو الخروج للمشي، أو قراءة كتاب.

5. الحصول على 6 ساعات نوم على الأقل

تقليل ساعات النوم يمكن أن يسبب مشاكل للقلب، فالحصول على نوم أقل باستمرار يمكن أن يزيد ضغط الدم ويسبب الالتهابات، وذلك الجزء من الدماغ الذي ينشط أثناء الحرمان من النوم يقع بالقرب من الجزء المسؤول عن الجوع، كما أن عدم الحصول على قسط كافي من النوم يمكن أن يساهم في ارتفاع ضغط الدم، والرجفان الأذيني، وفشل القلب.

للحصول على المزيد من ساعات النوم المريح:

قلل من الكافيين في فترة ما بعد الظهر والمساء.

ضع الهاتف بعيدًا قبل ساعة واحدة على الأقل من وقت النوم.

نم في غرفة باردة ومظلمة.

6. الإقلاع عن التدخين

إذا كان الشخص يدخن أو يستخدم منتجات أخرى تحتوي على النيكوتين، فقد حان الوقت للإقلاع، القيام بذلك مفيد للجسم بالكامل، بما في ذلك القلب.

إذا كان الشخص يدخن ولديه ارتفاع في الكوليسترول، فذلك يضاعف من خطر الإصابة بأمراض القلب، وينطبق الأمر نفسه إذا كان يدخن ولديه ارتفاع في ضغط الدم.

يمكن للإقلاع عن التدخين أن يخفض ضغط الدم ومعدل ضربات القلب بشكل كبير، ويحقق العجائب للصحة ونوعية الحياة بشكل عام.

7. الإقلاع عن الكحول

للكحول تأثير كبير وسلبي على القلب، حيث يقوم بتسريع معدل ضربات القلب، ورفع ضغط الدم، ويسبب عدم انتظام ضربات القلب.

يمكن أن يؤدي شرب الكحول أيضًا إلى رفع الدهون الثلاثية، وهي نوع من الدهون في الجسم، والتي تزيد من خطر الإصابة بمرض السكري والتهاب البنكرياس، كما أن ارتفاع الدهون الثلاثية لدى النساء يزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.

الإقلاع عن الكحول يمكن أن يساعد على النوم بشكل أفضل وتقليل التوتر، وقد يساعد أيضًا على فقدان الوزن عن طريق تقليل كمية السعرات الحرارية الفارغة التي يتم تناولها.

8. محاولة الوصول إلى وزن صحي والمحافظة عليه

الوصول إلى وزنه الأكثر صحة للجسم يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بـ:

أمراض القلب.

السكتة الدماغية.

السكري.

ارتفاع ضغط الدم.

ارتفاع الكوليسترول والدهون الثلاثية.

جلطات الدم.

إذا كان الشخص يعاني من زيادة الوزن أو السمنة، فإن فقدان ما بين خمسة إلى عشرة أرطال يمكن أن يكون له تأثير كبير على ضغط الدم، وخطر الإصابة بمرض السكري، ومستوى الكوليسترول، وغالبًا ما يكون فقدان الوزن نتيجة طبيعية لتناول الطعام الصحي، وزيادة الحركة، والاهتمام بالصحة بطرق أخرى.

