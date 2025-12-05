كرمها الرئيس السيسي، مطار القاهرة يقدم تسهيلات للراكبة هديل ماجد

18 حجم الخط

حرص فريق من العلاقات العامة في مطار القاهرة الدولي، برئاسة الدكتور طارق إسماعيل، علي تقديم كل التسهيلات والخدمات للراكبة هديل ماجد قبل سفرها إلي الدوحة لحضور المهرجان العربي لذوي الهمم.

تقديم كافة الخدمات والتيسيرات للركاب من ذوي الهمم

يأتي ذلك في إطار حرص شركة ميناء القاهرة الدولي علي تقديم الخدمات والتيسيرات للركاب من ذوي الهمم وبناء علي تعليمات وتوجيهات المحاسب مجدي إسحق عازر رئيس شركة ميناء القاهرة الجوي بضرورة متابعة الحركة الركابية داخل صالات السفر والوصول، حيث لاحظ موظفو العلاقات العامة وجود الراكبة هديل ماجد مصطفي التي كرمها الرئيس عبدالفتاح السيسي بين الركاب داخل صالة السفر، استعدادًا للسفر إلي الدوحة علي مصر للطيران رقم الرحلة 937 قبل منتصف الليل الساعة 23:30 لحضور المهرجان العربي لذوي الهمم بدولة قطر.

وتم العرض علي الدكتور طارق إسماعيل رئيس قطاع العلاقات العامة والإعلام الذي قرر تقديم كل المساعدات للراكبة في إنهاء إجراءات السفر ومصاحبتها حتي المغادرة وهو ما استوجب تقديم هديل الشكر لهم علي ماقدموه من جهد وغادرت مطار القاهرة في طريقها للدوحة.

وفي سياق آخر احتفلت شركة مصر للطيران باليوم العالمي لذوي الهمم والذى يوافق 3 ديسمبر، داخل مطار القاهرة الدولي، حيث ارتدى موظفو العلاقات العامة بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية بادجات تحمل شعار المناسبة وقاموا بالتقاط الصور التذكارية مع المسافرين في أجواء إنسانية تعكس اهتمام الشركة بهذه الفئة المهمة وتقديرها لدورهم في المجتمع.

وكرم الرئيس عبد الفتاح السيسي هديل ماجد، من ذوى القدرات الخاصة خلال ختام فعاليات مؤتمر الشباب السابع، ضمن تكريم عدد من الشباب المتميز في مختلف المجالات.

قدمت هديل ماجد، من ذوى القدرات الخاصة، أمام الرئيس قصتها وتحديها للإعاقة وتفوقها في الغناء.

