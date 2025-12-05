الجمعة 05 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

كرمها الرئيس السيسي، مطار القاهرة يقدم تسهيلات للراكبة هديل ماجد

الراكبة هديل ماجد
الراكبة هديل ماجد
18 حجم الخط
ads

حرص فريق من العلاقات  العامة في مطار القاهرة الدولي، برئاسة الدكتور طارق إسماعيل، علي تقديم كل التسهيلات والخدمات للراكبة هديل ماجد قبل سفرها إلي الدوحة لحضور المهرجان العربي لذوي الهمم.

تقديم كافة الخدمات والتيسيرات للركاب من ذوي الهمم

يأتي ذلك في إطار حرص شركة ميناء القاهرة الدولي علي تقديم  الخدمات والتيسيرات للركاب من ذوي الهمم وبناء علي تعليمات وتوجيهات المحاسب مجدي إسحق عازر رئيس شركة ميناء القاهرة الجوي بضرورة متابعة الحركة الركابية داخل صالات السفر والوصول، حيث لاحظ موظفو العلاقات العامة وجود الراكبة هديل ماجد مصطفي التي كرمها  الرئيس عبدالفتاح السيسي بين الركاب داخل صالة السفر، استعدادًا للسفر إلي الدوحة علي مصر للطيران رقم الرحلة 937 قبل منتصف الليل الساعة 23:30 لحضور المهرجان العربي لذوي الهمم  بدولة قطر.

 وتم  العرض علي الدكتور طارق إسماعيل رئيس قطاع العلاقات العامة والإعلام الذي قرر تقديم كل المساعدات للراكبة في إنهاء إجراءات السفر ومصاحبتها حتي المغادرة وهو ما استوجب تقديم هديل الشكر لهم علي ماقدموه من جهد وغادرت مطار القاهرة في طريقها للدوحة.

وفي سياق آخر احتفلت شركة مصر للطيران باليوم العالمي لذوي الهمم والذى يوافق 3 ديسمبر، داخل مطار القاهرة الدولي، حيث ارتدى موظفو العلاقات العامة بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية بادجات تحمل شعار المناسبة وقاموا بالتقاط الصور التذكارية مع المسافرين في أجواء إنسانية تعكس اهتمام الشركة بهذه الفئة المهمة وتقديرها لدورهم في المجتمع.

وكرم الرئيس عبد الفتاح السيسي هديل ماجد، من ذوى القدرات الخاصة خلال ختام فعاليات مؤتمر الشباب السابع، ضمن تكريم عدد من الشباب المتميز في مختلف المجالات.

قدمت هديل ماجد، من ذوى القدرات الخاصة، أمام الرئيس قصتها وتحديها للإعاقة وتفوقها في الغناء.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مطار القاهرة الدولي شركة ميناء القاهرة الجوي المهرجان العربي المحاسب مجدى اسحق هديل ماجد رئيس شركة ميناء القاهرة الجوي ذوي الهمم دولة قطر شركة ميناء القاهرة الدولي

مواد متعلقة

اختيار مشروع جامعة عين شمس ضمن مبادرة "تحالف وتنمية" لتعزيز الأمن الغذائي وتوطين الصناعة

البحوث الفلكية ينظم ورشة الأولى من نوعها لتعليم الفلك بحوض البحر المتوسط

رعاية المبتكرين: إنشاء صندوق مخاطر بقيمة 500 مليون جنيه لدعم الشركات الناشئة والتكنولوجية

تدشين مكتب التعاون المصري الأوروبي للتعليم العالي والبحث والابتكار

البحث العلمي تعلن إتاحة فرصة إضافية للتقديم لبرنامج منح ما بعد الدكتوراه للزيارات قصيرة الأجل

نائب رئيس جامعة عين شمس تختتم فعاليات مبادرة تمكين

انضمام القاهرة والمنصورة وشبين الكوم لشبكة اليونسكو لمدن التعلم 2025

وزير الطيران يبحث مع رئيس مجموعة أبو ظبي تعزيز التعاون المشترك

الأكثر قراءة

"بث مباشر" قرعة كأس العالم 2026

مجموعات نارية في بطولة كأس العالم 2026

مواجهات قوية للفراعنة، منتخب مصر بالمجموعة السابعة في كأس العالم 2026

حالة الطقس غدا، انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة ورياح تزيد من البرودة

القبض على طالب بالمرج بعد تصويره فيديو استعراض بسلاح أبيض

فيفا تحتفي بمدرب الأرجنتين قبل قرعة المونديال: صديق قديم

انتخابات النواب 2025، أبرز مفاجآت الحصر العددي في الـ 19 دائرة الملغاة

وزير الرياضة يجري مكالمة فيديو مع "كيشو" لإنهاء أزمته

خدمات

المزيد

12075 ليرة سعر الدولار في مصرف سوريا المركزي

الريال العماني يسجل 123.71 جنيه في البنك المركزي

تفاصيل العائد على مدخرات العملات الأجنبية في بنك فيصل

سعر الين الياباني أمام الجنيه في مصر اليوم الجمعة 5-12-2025

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات الزمالك في كأس الرابطة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تعليق خاص من وزير الأوقاف على دعاء والدة "أشرف سيف" بعد تألقه في دولة التلاوة (فيديو)

بحضور وزير الأوقاف، الحلقة السابعة من برنامج دولة التلاوة (بث مباشر)

ما حكم ارتداء طرحة شفافة تظهر لون الشعر؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads