استئناف الرحلات إلى مطار فيلادلفيا الأمريكي بعد توقف بسبب تهديد بوجود قنبلة

توقفت الرحلات الجوية إلى مطار فيلادلفيا الدولي لفترة وجيزة يوم الجمعة بسبب تهديد بوجود قنبلة، والذي تم حله دون وقوع حوادث، وفق إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية والشرطة.


وأصدرت إدارة الطيران الفيدرالية تحذيرا بالتوقف الأرضي للمطار بعد الساعة السابعة مساء بقليل بالتوقيت المحلي (00:00 بتوقيت جرينتش)، مشيرة إلى وجود تهديد بوجود قنبلة.

وبعد حوالي 30 دقيقة، أعلنت إدارة الطيران الفيدرالية أن الحادث الأمني ​​قد تم حله، واستؤنفت العمليات بشكل طبيعي.

وصرح متحدث باسم الشرطة في بيان بأن التوقف الأرضي كان بسبب "حالة تتطلب مساعدة شرطة فيلادلفيا على متن طائرة"، مضيفا أن الطائرة حصلت على الإذن بالإقلاع، وتم رفع التوقف الأرضي.

وكانت تقارير عن تهديدات بالقنابل في مطارات أمريكية أخرى وردت في وقت سابق من هذا الشهر، والتي تم حلها أيضا دون وقوع حوادث.


وتوقفت العمليات في مطار ريجان واشنطن الوطني لفترة وجيزة في أوائل نوفمبر/تشرين الثاني بسبب تهديد بوجود قنبلة على طائرة تابعة لشركة يونايتد إيرلاينز (UAL.O). وصرح مكتب التحقيقات الفيدرالي آنذاك بأنه استجاب للبلاغ ولم يعثر على أي شيء خطير.

