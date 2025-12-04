الجمعة 05 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

البحث العلمي تعلن إتاحة فرصة إضافية للتقديم لبرنامج منح ما بعد الدكتوراه للزيارات قصيرة الأجل

البحث العلمي
البحث العلمي
18 حجم الخط
ads

 أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا عن إتاحة فرصة إضافية للتقديم لبرنامج منح الزيارات قصيرة الأجل حتى 30 ديسمبر 2025، بدلًا من الموعد السابق، وذلك نظرًا للإقبال الكبير وتلقي عدد من الطلبات للمد.


يستهدف البرنامج دعم المجالات البحثية في التكنولوجيا العميقة (Deep Technology)، القائمة على أسس علمية وهندسية متقدمة وقادرة على إحداث تأثير فعلي ومستدام في المجتمع والاقتصاد، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.


المجالات البحثية المستهدفة 


* الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة (AI & Machine Learning)
* أشباه الموصلات والفوتونيات (Semiconductors & Photonics)
* التكنولوجيا الحيوية التخليقية المدعومة بالذكاء الاصطناعي
* الأمن السيبراني بالذكاء الاصطناعي
* الحوسبة فائقة الأداء (HPC) للأبحاث العلمية
* المواد المركبة خفيفة الوزن وعالية المتانة للطيران والإنشاءات
* الموصلات فائقة التوصيل لنقل الطاقة والحوسبة
* الأنظمة المستقلة للزراعة واللوجستيات والدفاع
* الحوسبة الكمية (Quantum Computing)
* تحرير الجينوم (Genome Editing)


أهداف البرنامج:


* تمكين أعضاء هيئة التدريس والباحثين المصريين من تطوير قدراتهم البحثية.
* تنفيذ مشروعات بحثية مشتركة مع معامل ومؤسسات دولية مرموقة.
* دعم نشر الأبحاث في مجلات دولية (Q1 & Q2).
* المشاركة في الندوات وحلقات النقاش البحثية التي تنظمها الأكاديمية.


مزايا المنحة:


* تغطية تكاليف السفر (تأشيرة – تذكرة طيران – تأمين).
* بدل إقامة شهري يصل إلى 2000 دولار أمريكي لمدة أقصاها 3 أشهر.
* المشاركة في شبكة بحثية دولية رفيعة المستوى.


شروط التقدم:


* أن يكون المتقدم مصريًا ومنتسبًا إلى جامعة أو معهد بحثي مصري.
* حاصل على درجة الدكتوراه على الأقل.
* تقديم خطاب دعوة من جامعة/معهد بحثي دولي مستضيف.
* استيفاء النماذج والمستندات المطلوبة (مقترح بحثي، جواز سفر ساري، موافقة الجهة التابع لها).
آخر موعد للتقديم: 30 ديسمبر 2025

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أكاديمية البحث العلمى البحث العلمي والتكنولوجيا الباحثين المصريين الذكاء الاصطناعي مصر 2030 التكنولوجيا العميقة الحوسبة الكمية

مواد متعلقة

وزير الطيران يبحث مع رئيس مجموعة أبو ظبي تعزيز التعاون المشترك

فتح باب التقديم لمسابقة أولمبياد العلوم الإنسانية والاجتماعية لطلاب المدارس

فتح باب التقديم للنسخة الثانية من مبادرة التحالفات العربية للبحث العلمي والابتكار

قرارات مهمة من التعليم العالي لتطوير منظومة البعثات وربطها بسوق العمل

بسبب تجربة طوارئ، نداء من مصر للطيران لعملائها بشأن السفر بمطار القاهرة اليوم

ألسن عين شمس تنظم ورشة عمل حول "توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي"

التعليم العالي: دعم متكامل للطلاب ذوي الإعاقة في الجامعات ضمن مبادرة «تمكين»

إعلان نتائج بطولة الرماية بالدورة الرياضية للجامعات والمعاهد العليا المصرية

الأكثر قراءة

منتخب سوريا يخطف تعادلًا قاتلًا من قطر 1/1 في كأس العرب

انخفاض 5 أنواع، أسعار الجبن اليوم في الأسواق

لاتسيو يقصي ميلان ويتأهل لربع نهائي كأس إيطاليا (فيديو)

هبة عبد العزيز تستأنف تصوير فيلم الحارس مع هاني سلامة

إصابة 9 أشخاص بتسمم غذائي بعد تناول وجبة كشري من مطعم شهير بالغربية

كريم حسن شحاتة يكشف تطورات حالة والده الصحية

كيف أدارت أحزاب المعارضة معركة تحريك الشارع للمشاركة في انتخابات النواب 2025؟

السعودية والسودان وغزة وباقي القضايا الإقليمية.. وزير الخارجية يجيب عن شواغل المواطنين في حوار شامل مع الزميلة مجلة الأهرام العربي

خدمات

المزيد

سعر صرف الدولار في البنك المركزي المصري (آخر تحديث)

آخر تطورات أسعار الذهب، عيار 21 وصل لهذا المستوى

انخفاض 5 أنواع، أسعار الجبن اليوم في الأسواق

انخفاض أسعار البيض اليوم الخميس في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

أغلى 10 لاعبين في كأس العرب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم صلاة الجمعة في المنام وعلاقته بصلاح الأحوال

الجامع الأزهر يوضح أثر أبو بكر الصديق في بناء الدولة الإسلامية على العدل والمساواة

من السنة النبوية، حكم قراءة سورة يس أثناء دفن الميت

المزيد
الجريدة الرسمية
ads