نائب رئيس جامعة عين شمس تختتم فعاليات مبادرة تمكين

اختتمت، اليوم، بجامعة عين شمس فعاليات المبادرة الرئاسية " تمكين"، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم وتمكين الطلاب من ذوي الإعاقة في الجامعات المصرية " تحت شعار معًا نحو مستقبل شامل ".

أقيمت فعاليات المبادرة بجامعة عين شمس تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس الجامعة، والدكتور رامى ماهر غالى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وتم تنظيمها بالكامل بواسطة قطاع التعليم والطلاب بجامعة عين شمس من خلال مركز خدمة الطلاب ذوي الإعاقة والإدارة العامة لرعاية الشباب،بتنسيق عام وإشراف إداري من الأستاذ إبراهيم سعيد حمزة أمين الجامعة المساعد لقطاع التعليم والطلاب وتضمنت العديد من الفعاليات.

مركز خدمة الطلاب ذوى الإعاقة

شهدت الاحتفالية لفيفا من عمداء كليات من بينهم الدكتور فريد محرم عميد كلية التجارة، وعددًا من السادة الوكلاء، والدكتورة نيفين عاصم، الرئيس التنفيذي لقطاع الابتكار والتدريب، الدكتورة رنا الهلالى مدير مركز خدمة الطلاب ذوى الإعاقة، والدكتورة مها هلالى مستشار وزير التضامن للإعاقة، إبراهيم سعيد حمزة أمين الجامعة المساعد لقطاع التعليم والطلاب وعدد من ممثلى مؤسسات المجتمع المدنى، والشركات من قطاعات مختلفة، إلي جانب أولياء الأمور والطلاب.

فى كلمته خلال الاحتفالية أعرب الدكتور رامى ماهر غالى عن سعادته بتواجده بين أبنائه الطلاب فى ختام مبادرة " تمكين… معًا نحو مستقبل شامل" والتي تُجسّد رؤية الدولة المصرية نحو مجتمع أكثر وعيًا وإنصافًا، والتي تأتي تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي أولى ملف ذوي الإعاقة اهتمامًا ورعاية غير مسبوقين.

وأضاف أن هذا الاهتمام يعكس إيمان الدولة العميق بقدرات أبنائها من ذوي الإعاقة ودورهم الحيوي في مسيرة البناء والتنمية، ويمثل لنا في جامعة عين شمس حافزًا قويًا لتعزيز جهودنا في دعم أصحاب الإرادة والتحدي في كل موقع من مواقع الجامعة.

وأشار إلى أن مبادرة "تمكين" تؤكد التزام الدولة والجامعة معًا بتوفير بيئة تعليمية دامجة، تتيح فرصًا متكافئة لجميع الطلاب دون استثناء، وتحول الاختلاف إلى قوة دافعة نحو الإبداع والتميز.

وأكد أنه رغم ختام الفعاليات اليوم، فإن خدمات جامعة عين شمس لطلابها من ذوي الإعاقة لا تتوقف أبدًا، وذلك فى إطار رؤية جديدة تتبناها الجامعة بقيادة الأستاذ الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة، حيث يتواصل العمل على بناء بيئة تعليمية دامجة تُشجّع على التميز والإبداع وتكافؤ الفرص للجميع قائلا " نحن في جامعة عين شمس نؤمن بأن الإتاحة حق… والدمج قوة… وأن المجتمع لا يكتمل إلا بجميع أبنائه".

وأوضح الدكتور رامى ماهر غالى أن تطوير خدمات ذوي الإعاقة يعد هدفًا استراتيجيًا يتبناه قطاع التعليم والطلاب من خلال خطط عملية متكاملة اعتمدت على التعرف المستمر على احتياجات الطلاب والتحديات التي يواجهونها، وتقديم حلول واقعية واقتراحات بنّاءة، وتوفير الأجهزة والأدوات التي تهيئ لهم بيئة تعليمية مناسبة، ودمجهم في جميع مسارات الحياة الجامعية، وتوفير فرص حقيقية للمشاركة الفعالة في الأنشطة بما يتناسب مع قدراتهم، وتحقيق الإتاحة الشاملة داخل الحرم الجامعي من خلال تجهيزات ميسّرة، ومسارات آمنة، وخدمات تعليمية داعمة تضمن تكافؤ الفرص.

وأكد أنه فى قلب هذه الجهود، يعمل مركز خدمة الطلاب ذوي الإعاقة على تقديم منظومة دعم متكاملة تشمل برامج تدريبية وتنموية متخصصة - دورات لتأهيل الطلاب لسوق العمل ورفع مهاراتهم - حملات توعوية لنشر ثقافة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة - تدريب العاملين على التواصل الفعّال وغيرها من الأنشطة والفعاليات والخدمات التى تراعي الاختلاف وتدعم الدمج.

وأضاف أننا فى جامعة عين شمس نعمل جاهدين على إعداد طلابنا من ذوي الهمم ليصبحوا قوة فاعلة في سوق العمل، وإضافة حقيقية للمجتمع بما يمتلكونه من عزيمة وقدرات استثنائية مؤكدًا على أهمية ربط مهارات الطلاب بمتطلبات سوق العمل وتعزيز قدراتهم بما يتماشى مع رؤية الدولة والجامعة لتحقيق الدمج الكامل وتمكين ذوي الإعاقة

وفي ختام كلمته أكد الدكتور رامى ماهر علي التزام جامعة عين شمس الراسخ بتوسيع مظلة البرامج والخدمات التي تمكن أبنائنا من ذوي الإعاقة من إطلاق إمكاناتهم، والمشاركة الفعالة في العملية التعليمية والبحثية والإدارية… إيمانًا بأنهم جزء أصيل من نسيج الجامعة، وشركاء حقيقيون في صناعة مستقبلها، وأن الجميع أساتذة وطلابًا وإداريين شركاء في بناء مجتمع دامج بلا حواجز.

وقدم الشكر لشركاء النجاح من المؤسسات ومركز خدمة دعم الطلاب ذوى الإعاقة، وقطاع التعليم والطلاب علي دعمهم المستمر للطلاب.

وفى كلمتها رحبت الدكتورة رنا الهلالي مدير مركز خدمة الطلاب ذوى الإعاقة بالحضور، مؤكدة أن هذا اليوم ليس مجرد فعالية، بل خطوة حقيقية نحو بناء مجتمع دامج تشارك فيه الجامعة والقطاع الخاص والوزارات ومؤسسات المجتمع المدني، ليكون الجميع شريكًا في تحقيق التمكين لذوي الاعاقة.

وقالت إن الجامعة، تؤمن بأن الدمج ليس شعارًا، بل هو ممارسة واقعية ومسؤولية مشتركة بين مختلف الجهات، مشيرة إلى أن القطاع الخاص شريك أساسي في عملية التمكين من خلال إتاحة فرص العمل، والتأهيل المهني، وتقديم التسهيلات اللازمة لتمكين الطلاب من الاندماج الفعّال في سوق العمل.

وأوضحت رنا أن وجود القطاع الخاص في هذه المبادرة يؤكد الانتقال من مرحلة الوعي النظري إلى الإرادة الحقيقية للتطبيق، مما يمنح الطلاب رؤية أوضح لمستقبلهم بعد التخرج. وأضافت: “نؤمن بكم، ونعمل على توسيع خدماتنا وتعزيز شراكاتنا وبناء برامج جديدة تساعدكم على أن تكونوا عنصرًا فاعلًا وقادرًا على الإنتاج داخل المجتمع.”

وقدمت الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة على دعمه وتشجيعه المستمر، ولـمركز التوظيف، والسادة العمداء والوكلاء، ومؤسسات المجتمع المدني، التي تُسهم في فتح الأبواب أمام الطلاب بثقة واحترام، وتوفير فرص حقيقية تعزز طموحاتهم، ولقطاع التعليم والطلاب علي دعمه المستمر، ولرعاية الشباب ولكافة الطلاب المشاركين بالفعاليات والطلاب المبدعين المشاركين فى حفل الختام.

وخلال الفعالية، استعرضت دعاء مبروك المدير التنفيذي لمؤسسة “بصيرة” نماذج من الشراكات الناجحة للمؤسسة والخدمات التي تقدمها، كما استعرضت عددًا من قصص النجاح للطلاب الذين تم تأهيلهم من خلال المؤسسة وشهد الحضور عرض فيلم تسجيلي لجهود المؤسسة.

تضمنت الاحتفالية عرضا لنماذج نجاح مهلمة، بالإضافة إلى جلسة حوارية لمناقشة تمكين وتوظيف الطلاب من ذوى الهمم، بمشاركة ‏نهى شعراوي مدير الموارد البشرية بشركة سيمنز، والدكتور ولاء بريقع مدير الشؤون الطبية ومدير تنمية المواهب والعلاقات الدولية لشركة PNG، وآمال السيد مدير تطوير المهارات لبنك QNB ودعاء مبروك المدير التنفيذى لمؤسسة بصيرة، والمهندس علاء النادى مدير مشروعات مؤسسة الحسن وأدار الحوار الدكتور مصطفى الشاهد نائب مدير مركز خدمة الطلاب ذوى الإعاقة.

كذلك تم عرض فيلم روائي عن حياة الطلاب ذوى الإعاقة بجامعة عين شمس، وعلى هامش الاحتفالية تم تقديم عرض مسرحي بعنوان " ياسين"، والذى تضمن أغنيه بعنوان " أنا إنسان " غناء الطالب عبد الله النجدى، والذى حاز علي تفاعل واعجاب كافة الحضور.

في ختام الاحتفالية، أشاد الدكتور رامي ماهر بالعروض الفنية المتميزة التي قدّمها الطلاب، مثنيًا على مستوى التكامل داخل قطاع التعليم والطلاب، والذي أتاح تحقيق الدمج بين رعاية الشباب — ممثلة في إدارات النشاط الفني والثقافي والاجتماعي — ومركز ذوي الإعاقة، بما يعزز تنمية مواهب الطلاب وصقل قدراتهم.

وأكد أن ما قدمه الطلاب من عروض مبهرة يعكس ثمرة الجهود الكبيرة التي تبذلها رعاية الشباب، وخاصة إدارة النشاط الفني، في اكتشاف وإعداد المواهب، التى قدمت أداء حصد إعجاب وتقدير جميع الحضور.

يذكر أنه تم توفير مترجم للغة الإشارة للاحتفالية لتمكين جميع الحضور من متابعة الفعاليات.

