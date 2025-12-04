الخميس 04 ديسمبر 2025
وزير الطيران يبحث مع رئيس مجموعة أبو ظبي تعزيز التعاون المشترك

وزير الطيران
وزير الطيران
استقبل الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني، محمود الهاملي الرئيس التنفيذي لمجموعة «أبو ظبي للطيران» والوفد المرافق له، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، لبحث مجالات التعاون الفني والتشغيلي والاستثماري التي تدعم خطط التطوير الجارية بقطاع الطيران المدني المصري وتعزيز مكانته كأحد أهم القطاعات الداعمة للاقتصاد الوطني.

جاء ذلك في في إطار التعاون القائم بين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة في شتى المجالات، وحرص وزارة الطيران المدني على تعزيز الشراكات الداعمة لتطوير منظومة العمل داخل القطاع.

 

تعزيز الشراكات مع قطاع الطيران المدني المصري

وخلال اللقاء، رحّب وزير الطيران المدني بالوفد الإماراتي، مؤكدًا اهتمام الوزارة بتوسيع الشراكات الإقليمية التي تسهم في رفع كفاءة منظومة الطيران المدني، خاصة في مجالات الصيانة والإصلاح والتدريب المتخصص وتبادل الخبرات الفنية والتشغيلية، إلى جانب التعاون في مجال الشحن الجوي وتطوير الأنشطة ذات الاهتمام المشترك.

وأكد الدكتور سامح الحفني أن وزارة الطيران المدني تعمل على تعزيز التعاون مع المؤسسات الإقليمية المتخصصة بما يُحقق تطورًا ملموسًا في القدرات الفنية والتشغيلية للقطاع، مشيرًا إلى أن الوزارة تُولي أهمية كبيرة لتطوير منظومة التدريب والصيانة وتهيئة بيئة تشغيل حديثة تتوافق مع متطلبات صناعة النقل الجوى العالمية، وأن التعاون مع مجموعة أبوظبي للطيران يُمثل خطوة مهمة في هذا الاتجاه بما يُدعم برامج التطوير الحالية ويحقق المصالح المشتركة للطرفين.

ومن جانبه، أعرب محمود الهاملي عن تقدير مجموعة «أبو ظبي للطيران» للجهود المبذولة داخل قطاع الطيران المدني المصري، مؤكدًا تطلع المجموعة لتعزيز التعاون مع الجانب المصري في مجالات الطيران المدنى المختلفة، وتوسيع نطاق التعاون المشترك خلال الفترة المقبلة.

