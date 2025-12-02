رئيس الوزراء يتابع أعمال تطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق المؤدية إلى مطار الإسكندرية الدولي

18 حجم الخط

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ لمتابعة أعمال تطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق المؤدية إلى مطار الإسكندرية الدوليّ، بحضور المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، والمهندس أحمد عمران، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع المرافق.

وفي بداية الاجتماع، أكد رئيس مجلس الوزراء أن اهتمام الدولة بتنفيذ شبكة طرق حديثة على أعلى مستوى من الكفاءة يأتي ضمن المشروع القومي للطرق الذي يستهدف بالأساس ربط شبكة الطرق بخطط التنمية الاجتماعية والاقتصادية للدولة، وإقامة تجمعات عمرانية جديدة متكاملة تخدم أهداف التنمية الشاملة في جميع مناطق الجمهورية.



وخلال الاجتماع، أشار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إلى أهمية الطرق المؤدية إلى مطار الإسكندرية الدوليّ ومنطقة الساحل، في إطار الاهتمام الأشمل بتنمية الساحل الشمالي وتحقيق تنمية عمرانية متكاملة به، انطلاقا من رؤية الدولة المصرية لمنطقة الساحل الشمالي باعتبارها محورًا استراتيجيًا للتنمية، وليس فقط منطقة سياحية موسمية.

وعرض المهندس/ شريف الشربيني الموقف التنفيذى للقوس الغربي لـ محور اللواء عمر سليمان، موضحا أن مشروع إنشاء القوس الغربي لمحور اللواء عمر سليمان بمنطقة برج العرب بمحافظة الإسكندرية بطول 21 كم شاملا أعمالا صناعية، جار تنفيذه في إطار خطة شاملة لتنفيذ شبكة طرق رئيسية بمحافظة الإسكندرية، وكذا في إطار مواصلة جهود الوزارة ـ من خلال أجهزتها وهيئاتها ـ في استكمال خطط التنمية بمختلف المحاور، ولا سيما مشروعات الطرق والتنمية التي ينفذها الجهاز المركزي للتعمير.



وفي ضوء ذلك، أشار اللواء محمود نصار إلى أن مشروع القوس الغربي لمحور اللواء عمر سليمان يهدف إلى نقل حركة المركبات بجميع أنواعها من وإلى مطار الاسكندرية والساحل الشمالي ومناطق التنمية (صناعية ـ لوجستية ـ زراعية) بمدينة برج العرب ومحيطها إلى طريق الإسكندرية/ القاهرة الصحراوي مباشرة، ومنه إلى شبكة الطرق الإقليمية بمختلف مناطق الجمهورية، كما يربط طريق الإسكندرية/ القاهرة الصحراوي بمطار الاسكندرية، والطريق الدولي الساحلي؛ وذلك بهدف استيعاب الكثافة في الحركة المرورية المتبادلة، واستيعاب الحركة المرورية المتجهة من وإلى الساحل الشمالي دون الدخول لمدينة الإسكندرية، مما يسهم في تخفيف الكثافات المرورية بمدينة الإسكندرية.

تطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق المؤدية إلى مطار الاسكندرية الدولي

وحول الموقف التنفيذي، أشار رئيس الجهاز المركزي للتعمير إلى أن معدل تنفيذ القطاع الأول ـ بطول 7.5 كم ـ بلغت 50%، مستعرضا الأعمال الصناعية بهذا القطاع وتتضمن (كوبري فلسطين) بنسبة تنفيذ 49%، أما القطاع الثاني بطول 7.6 كم فنسبة تنفيذه 49%، وتشمل الأعمال الصناعية بهذا القطاع (كوبري مخرج مدينة برج العرب)، وكوبري أعلى القطار السريع غرب بوابة المطار بنسبة تنفيذ 41%، بالإضافة إلى كوبري الدوران للخلف بنسبة 80%، علاوة على كوبري أعلى القطار السريع شرق المطار بنسبة 42%، منتهيا إلى القطاع الثالث بطول 4.5 كم التي تبلغ نسبة تنفيذه حاليا 47%، وتتضمن الأعمال الصناعية به كوبري أعلى مزلقان الهوارية (أعلى سكة حديد مطروح) بنسبة تنفيذ 42%.

كما قدم المهندس شريف الشربيني عرضا عاما بشأن تطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق المؤدية إلى مطار الإسكندرية الدولي، بوجه عام، أشار خلاله إلى أن الطرق المؤدية إلى مطار الإسكندرية تشمل طريق القوس الغربي "محور اللواء عمر سليمان"، وهو الطريق الأكثر أهمية لخدمة المطار، وكذلك الطريق الدولي الساحلي، ومحور التعمير، بالإضافة إلى طريق برج العرب " الكافوري، وطريق دائري برج العرب الشمالي، ووصلات (ماريا - سيدي كرير - أبو صير)، مستعرضا الأعمال المقترحة بكل منها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.