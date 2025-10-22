الأربعاء 22 أكتوبر 2025
كرة اليد، منتخب الناشئين يطير إلى المغرب للمشاركة في كأس العالم

كرة اليد، غادرت بعثة المنتخب الوطني لكرة اليد للناشئين مواليد 2008، مطار القاهرة الدولي متوجهة إلى المغرب، للمشاركة في النسخة الأولى من بطولة كأس العالم للناشئين، المقرر لها خلال الفترة من 24 أكتوبر الجاري وحتى 2 نوفمبر المقبل.

وتضم قائمة المنتخب الوطني للناشئين كل من:

وتضم بعثة المنتخب كل من: خالد فتحي رئيس اتحاد كرة اليد وعمرو فتحي عضو مجلس الإدارة وعماد إبراهيم المدير الفني ورامي يوسف مدربا عاما ومحمد عبد المنعم مدربا لحراس المرمى وتوفيق البطاوي مديرا إداريا وعصام نور الدين أخصائي العلاج الطبيعي وهشام رمضان محللا للأداء الفني.

وأسفرت القرعة عن وقوع المنتخب الوطني في المجموعة الأولى رفقة منتخبات المغرب والبرازيل وأمريكا.

