زيارة مفاجئة لمحافظ دمياط إلى دار الأيتام بأبو الوفا

أجرى الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، مساء أمس، زيارة مفاجئة إلى دار الأيتام بشارع أبو الوفا، وذلك استجابة سريعة لما تم تداوله عبر موقع فيسبوك من استغاثات حول تعرض فتيات الدار لسوء معاملة.

وخلال الزيارة استمع المحافظ مباشرة إلى شكاوى الفتيات والأطفال، واطلع بنفسه على حقيقة ما يحدث داخل المؤسسة، كما استدعى مسؤولي الدار ومديرية التضامن الاجتماعي لبحث الموقف بشكل شامل، وتجول داخل الدار لمتابعة اوضاعها.

زيارة مفاجئة لمحافظ دمياط إلى دار الأيتام

إجراءات عاجلة لحماية الفتيات والأطفال

وعقب الزيارة، اتخذ محافظ دمياط عددا من الإجراءات العاجلة، تضمنت التحفظ على دفاتر الحسابات والمخازن، وتوجيه لجنة من الحوكمة بالمحافظة لفحص ومراجعة الدفاتر بدقة.

كما وجه الطب الوقائي بزيارة الدار وتعقيمها ورشها ضد القوارض والحشرات حفاظا على الصحة العامة.

رعاية صحية ووقائية داخل المؤسسة

كذلك أصدر المحافظ توجيها بتشكيل لجنة من الطب البيطري لتطعيم القطط التي يربيها الأطفال داخل الدار، مع عزل أي قطط قد تعاني من أمراض لضمان سلامة جميع النزلاء.

تكثيف الرقابة ومراجعة أوضاع الدار

ووجه المحافظ مديرية التضامن الاجتماعي بتكثيف الرقابة والمتابعة، واعداد تقرير شامل عن الدار التي تضم 27 طفلا ونحو 30 موظفا، مع خطة لرفع مستوى الخدمات المقدمة.

كما شدد على ضرورة الاهتمام بالجانب النفسي والاستعانة باخصائيين تربويين ونفسيين، وتفعيل دور الواعظات من الازهر والاوقاف لتقديم الدعم النفسي والتوجيهي للفتيات.

المحافظ: لن يتم التهاون مع أي تجاوز

وأكد الدكتور ايمن الشهابي اهمية متابعة شكاوى الفتيات بشكل مستمر، مشددا على انه لن يتم التهاون مع اي تجاوز يضر بامن وسلامة الاطفال والفتيات او الاساءة اليهم.

كما أوضح أن المحافظة ستتابع آلية العمل داخل الدار، مع تشكيل لجان للمرور المستمر لضمان توفير بيئة امنة وصحية للنزيلات.

