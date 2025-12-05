الجمعة 05 ديسمبر 2025
رامي ربيعة يقود العين للفوز على النصر 3ـ0 في كأس الرابطة الإماراتية

رامي ربيعة
رامي ربيعة
حقق فريق العين، فوزا كبيرا على نظيره فريق النصر، بنتجية 3ـ0 في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الجمعة في ذهاب منافسات نصف نهائي بطولة كأس الرابطة الإماراتية.

وسجل ثلاثية فريق العين كل من: سفيان رحيمي في الدقيقة 49 ولابا كودجو من ركلة جزاء في الدقيقة 67 ورافائيل رودريجيز في الدقيقة 75.

وكان تشكيل نادي العين شهد مشاركة  المدافع المصري، رامي ربيعة، فيما يقود خط الهجوم، الثلاثي، لابا كودجو، وكاكو، وسفيان رحيمي.

تشكيل نادي العين لمواجهة النصر

وجاء تشكيل نادي العين لمواجهة فريق النصر، على النحو التالي:

حراسة المرمى: حسن ساني

خط الدفاع: رافا رودريجيز - رامي ربيعة - يحيى بنخالق - مارسيل راتينك

خط الوسط: عبد الكريم تراوري - بالاسيوس - أمادو نيانج

خط الهجوم: سفيان رحيمي - لابا كودجو - كاكو.

وتواجد على مقاعد بدلاء نادي العين كل من:  بوسندة - محمد عباس - حسين رحيمي - درامان كوماري - سورين زيان - ساركي - حميد محمد - أديس ياسيتش.

موعد مباراة الإياب بين الفريقين 

ومن المُقرر، أن تُقام مباراة الإياب بين العين والنصر في نصف نهائي كأس رابطة الدوري الإماراتي في الخامسة والنصف مساء السبت الموافق 13 ديسمبر الجاري، على ملعب هزاع بن زايد.

