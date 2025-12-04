طعن جديد من مرشح "حماة وطن" على انتخابات النواب بالجولة الأولى

18 حجم الخط

حددت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى جلسة، ٧ ديسمبر لنظر الطعن المقدم من عمرو عبد السلام المحامي، وكيلا عن عن اللواء أيمن عبدالله مرشح مجلس النواب عن المقعد الفردي حزب حماة وطن بالدائرة الثالثة بكفر الشيخ، وبلغت الطعون ٢٠٠ طعن آخر علي قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم ٧٢ لسنة ٢٠٢٥ والتي تطالب بإلغاء انتخابات الجولة الأولى من المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب بجميع الدوائر الانتخابية بالمرحلة الثانية.

تلك الطعون جاءت بسبب المخالفات الجسيمة

وذكر الطعن أن تلك الطعون جاءت بسبب المخالفات الجسيمة التي شابت سير العملية الانتخابية من تعمد امتناع رؤساء اللجان الفرعية السماح لمندوبي المرشح من حضور إجراءات الفرز وامتناعها عن تسليمهم كشوفات الجمع العددي للأصوات بالمخالفة الصارخة لقانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية وتعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات وما شهدته العديد من اللجان الفرعية من مخالفات جسيمة في رصد وجمع الأصوات وعدم تطابقها مع كشوفات الحصر، فضلٱ عن تسويد بطاقات التصويت لصالح بعض مرشحي الأحزاب الأخرى داخل بعض اللجان بمسقط رأسهم بكفر الشيخ.

وقالت صحيفة الطعن: تم ضبطت وزارة الداخلية بمحيط دوائر كفر الشيخ العديد من الأشخاص أثناء استخدامهم لمكبرات الصوت بتحريض الناخبين بالامتناع عن التصويت لصالح المرشح وتوجيههم بالتصويت لمرشح آخر وتم ضبط إحدى السيدات تابعة لأحد المرشحين وبحوزتها بطاقات الرقم القومي للمواطنين مقابل حصولهم على السلع التموينية، بما أدى إلى العصف بكاقة الضمانات الدستورية والقانونية اللازمة لتحقيق القدر اللازم من النزاهة والشفافية والعدالة بين المرشحين.

وتابعت صحيفة الطعن أن جميع تلك المخالفات تم توثيقها بالأدلة الرقمية وسيتم تقديمها للمحكمة للإطلاع عليها.

