الخميس 04 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

طعن جديد من مرشح "حماة وطن" على انتخابات النواب بالجولة الأولى

الهيئة الوطنية للانتخابات
الهيئة الوطنية للانتخابات
18 حجم الخط

حددت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى جلسة، ٧ ديسمبر لنظر الطعن المقدم من عمرو عبد السلام المحامي، وكيلا عن عن اللواء أيمن عبدالله مرشح مجلس النواب عن المقعد الفردي حزب حماة وطن بالدائرة الثالثة بكفر الشيخ، وبلغت الطعون  ٢٠٠ طعن آخر علي قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم ٧٢ لسنة ٢٠٢٥ والتي تطالب بإلغاء انتخابات الجولة الأولى من المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب بجميع الدوائر الانتخابية بالمرحلة الثانية.

تلك الطعون جاءت بسبب المخالفات الجسيمة

وذكر الطعن أن تلك الطعون جاءت بسبب المخالفات الجسيمة التي شابت سير العملية الانتخابية من تعمد امتناع رؤساء اللجان الفرعية السماح لمندوبي المرشح من حضور إجراءات الفرز وامتناعها عن تسليمهم كشوفات الجمع العددي للأصوات بالمخالفة الصارخة لقانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية وتعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات وما شهدته العديد من اللجان الفرعية من مخالفات جسيمة في رصد وجمع الأصوات وعدم تطابقها مع كشوفات الحصر، فضلٱ عن تسويد بطاقات التصويت  لصالح  بعض  مرشحي الأحزاب الأخرى داخل بعض اللجان بمسقط رأسهم بكفر الشيخ.

وقالت صحيفة الطعن: تم ضبطت وزارة الداخلية  بمحيط دوائر كفر الشيخ العديد من الأشخاص أثناء استخدامهم لمكبرات الصوت بتحريض الناخبين بالامتناع عن التصويت لصالح المرشح وتوجيههم بالتصويت لمرشح آخر وتم ضبط إحدى السيدات تابعة لأحد المرشحين وبحوزتها بطاقات الرقم القومي للمواطنين مقابل حصولهم على السلع التموينية، بما أدى إلى العصف بكاقة الضمانات الدستورية والقانونية اللازمة لتحقيق القدر اللازم من النزاهة والشفافية والعدالة بين المرشحين. 

وتابعت صحيفة الطعن أن جميع تلك المخالفات تم توثيقها بالأدلة الرقمية وسيتم تقديمها للمحكمة للإطلاع عليها.  

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مجلس النواب مجلس الدولة المحكمة الإدارية العليا انتخابات مجلس النواب الهيئة الوطنية للانتخابات

مواد متعلقة

ارتفاع الطعون لـ200 طعن بالمحكمة الإدارية العليا على المرحلة الثانية لانتخابات النواب

ارتفاع عدد الطعون على نتيجة المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب لـ 170

اليوم، آخر موعد لاستقبال الطعون بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب

الأكثر قراءة

فتح معبر رفح في الاتجاهين

موعد مباراة فلسطين وتونس في كأس العرب والقنوات الناقلة

أسعار الذهب في الكويت اليوم الخميس

مقتل ياسر أبو شباب زعيم المليشيات المتعاونة مع إسرائيل في قطاع غزة

"التجلي الأعظم" يفوز بالجائزة الأولى في مؤتمر "الشرق الأوسط للاند سكيب" بأبوظبي

انقطاع واسع للمياه يثير استغاثات السكان بمدينة 6 أكتوبر

محافظ القاهرة يفوز بجائزة التميز الحكومي العربي كأفضل محافظ على مستوى الدول العربية

توقعات مخيفة لأسعار الذهب في 2026

خدمات

المزيد

أسعار الذهب في الكويت اليوم الخميس

آخر تطورات سعر صرف الدولار في البنوك المصرية

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الخميس 4-12-2025

سعر الريال القطري في بنك مصر اليوم الخميس 4-12-2025

المزيد

انفوجراف

الجوائز الفردية في كأس العالم للناشئين 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية العنكبوت في المنام وعلاقتها بكثرة الأعداء

دار الإفتاء توضح حكم المسح على الخفين عند الشك في وقت بدايته

قصة أول موضع دُفنت فيه السيدة نفيسة بمصر

المزيد
الجريدة الرسمية
ads