جامعة بنها تشارك في المعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية إيديكس 2025

جامعة بنها، فيتو
نظمت جامعة بنها بالتعاون مع قوات الدفاع الشعبي والعسكري زيارة ميدانية لطلابها في فعاليات المعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية «إيديكس 2025» في دورته الرابعة، بحضور العقيد حافظ إبراهيم مدير إدارة التربية العسكرية بالجامعة.

وقام طلاب جامعة بنها بجولة تفقدية داخل أجنحة المعرض الذي شارك فيه كبرى الشركات المصرية والعالمية العاملة فى مجال الصناعات الدفاعية بأحدث المعدات والتكنولوجيات والأنظمة الأمنية والدفاعية.

يذكر أن المعرض الدولي للصناعات الدفاعية «إيديكس 2025»، يقام بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية، فى نسخته الجديدة كأكبر وأهم دورة تجمع قادة قطاع الدفاع من جميع أنحاء العالم، وسط اهتمام إقليمي وعالمي.

