جامعة بنها تشارك في المعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية إيديكس 2025

18 حجم الخط

نظمت جامعة بنها بالتعاون مع قوات الدفاع الشعبي والعسكري زيارة ميدانية لطلابها في فعاليات المعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية «إيديكس 2025» في دورته الرابعة، بحضور العقيد حافظ إبراهيم مدير إدارة التربية العسكرية بالجامعة.

جامعة بنها تشارك في المعرض الدولى للصناعات الدفاعية والعسكرية «إيديكس 2025»



وقام طلاب جامعة بنها بجولة تفقدية داخل أجنحة المعرض الذي شارك فيه كبرى الشركات المصرية والعالمية العاملة فى مجال الصناعات الدفاعية بأحدث المعدات والتكنولوجيات والأنظمة الأمنية والدفاعية.

يذكر أن المعرض الدولي للصناعات الدفاعية «إيديكس 2025»، يقام بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية، فى نسخته الجديدة كأكبر وأهم دورة تجمع قادة قطاع الدفاع من جميع أنحاء العالم، وسط اهتمام إقليمي وعالمي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.