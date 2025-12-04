نتيجة الانتخابات تكشف الخريطة الحزبية بالبرلمان الجديد.. مستقبل وطن يحصل على الأكثرية يليه حماة الوطن والجبهة الوطنية.. وتوقعات بزيادة عدد المستقلين بعد جولتي الإعادة

18 حجم الخط

كشفت نتائج انتخابات مجلس النواب 2025، التي أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات خلال الأيام الماضية والمتعلقة بأكثر من نصف عدد مقاعد البرلمان، عن ملامح واضحة للخريطة السياسية والحزبية داخل المجلس الجديد.

الهيئة الوطنية للانتخابات

وأظهرت النتائج الرسمية الخاصة بالجولة الأولى في المرحلتين الأولى والثانية، فوز القائمة الوطنية من أجل مصر في القطاعات الأربعة على مستوى الجمهورية، وهي قائمة تضم 12 حزبًا سياسيًا إلى جانب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، كما بيّنت النتائج فوز عدد من المرشحين في الجولة الأولى، مع إجراء جولة إعادة على عدة مقاعد، إضافة إلى إعادة الانتخابات في نحو 49 دائرة من دوائر المرحلة الأولى.

أحزاب الموالاة

ووفقًا للنتائج المعلنة حتى الآن، يتصدر حزب مستقبل وطن قائمة الأحزاب الموالية بعدد المقاعد التي حصل عليها سواء عبر القائمة الوطنية أو النظام الفردي، حيث حصد حوالي 167 مقعدًا.

وحصل حزب حماة الوطن على 69 مقعدًا، ثم حزب الجبهة الوطنية بـ 52 مقعدًا، بينما نال حزب الشعب الجمهوري 18 مقعدًا حتى الآن.

أحزاب المعارضة

أما على مستوى المعارضة، فقد حصل:

الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي على 9 مقاعد.

حزب العدل على 9 مقاعد.

حزب الإصلاح والتنمية على 8 مقاعد.

حزب الوفد على 8 مقاعد.

حزب التجمع على 4 مقاعد حتى الآن.

كما تمكن المرشحون المستقلون من الفوز بنحو 13 مقعدًا، مع توقع ارتفاع هذا العدد مع انتهاء مراحل الانتخابات، خصوصًا في جولة الإعادة للمرحلة الثانية التي يخوضها 117 مرشحًا مستقلًا.

وتوضح هذه الأرقام تقدم حزب مستقبل وطن في صدارة الأحزاب الأكثر حصولًا على المقاعد، يليه حزب حماة الوطن ثم حزب الجبهة الوطنية.

نتيجة المرحلة الثانية

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن نتائج المرحلة الثانية، التي أسفرت عن إجراء جولة إعادة في 55 دائرة بين 202 مرشح يتنافسون على 101 مقعد.

وجاء التصنيف السياسي لمرشحي الإعادة على النحو التالي:

حزب مستقبل وطن: 37 مرشحًا

حزب حماة الوطن: 19 مرشحًا

حزب الجبهة الوطنية: 15 مرشحًا

حزب العدل: 3 مرشحين

حزب النور: 3 مرشحين

حزب الوفد: مرشحان

حزب الإصلاح والتنمية: مرشحان

حزب التجمع: مرشح واحد

حزب مصر الحديثة: مرشح واحد

حزب إرادة جيل: مرشح واحد

حزب المؤتمر: مرشح واحد

إضافة إلى 117 مرشحًا مستقلًا في جولة الإعادة

انتخابات مجلس النواب

وتشير هذه المعطيات إلى أن المرشحين المستقلين يشكلون النسبة الأكبر في جولة الإعادة بالمرحلة الثانية، إذ تتجاوز نسبتهم 50% من إجمالي المرشحين، مما يعزز التوقعات بحصولهم على نسبة مؤثرة من المقاعد البرلمانية في هذه الجولة.

